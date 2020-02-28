https://static.news.ru/photo/e7148fb6-5a1d-11ea-b5ca-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщения о якобы найденных у экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова наркотиках и возбуждении в связи с этим уголовного дела являются целенаправленным вбросом. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис.

Он считает, что цель таких сообщений — дискредитировать его подзащитного. При этом юрист отметил, что их появление совпало с возникновением у следствия серьёзных осложнений с доказыванием ранее предъявленных Абызову обвинений.

Аснис добавил, что с бывшим министром никаких следственных действий по поводу наркотиков не проводится. Защите о возбуждении нового дела стало известно из СМИ, сообщает «Интерфакс».

Абызов в настоящее время находится в СИЗО. Он обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании средств в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru, некоторое время назад экс-министру продлили срок ареста до 26 марта. Его защита попыталась обжаловать это решение, но Мосгорсуд оставил его в силе.