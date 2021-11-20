Адмирал назвал источник сигналов SOS на месте гибели «Курска»

Сигналы SOS в Баренцевом море в августе 2000 года подавала не затонувшая российская атомная подводная лодка «Курск», а столкнувшаяся с ней иностранная субмарина. Позднее она была обнаружена у берегов Норвегии. Об этом РИА Новости рассказал адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.

Адмирал пояснил, что сигналы SOS были записаны и проанализированы в акустической лаборатории. Специалисты установили, что подаются они не человеком, а механизмом.

Подчёркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная, — сказал он.

Попов добавил, что при приближении российских кораблей к источнику сигналов на грунте были обнаружены признаки неподвижного подводного объекта. Согласно результатам его анализа, это была иностранная подлодка. Неподалёку от неё акустические системы обнаружили «Курск».

По мнению адмирала, чужая субмарина пострадала в результате столкновения с российской АПЛ и последовавшего за этим взрыва боезапаса «Курска». Некоторое время она находилась на грунте, восстанавливая способность двигаться, а затем направилась на базу. Российская противолодочная авиация заметила её у берегов Норвегии.

АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Согласно официальной версии к этому привёл взрыв торпеды на борту и последующая детонация боезапаса в ходе учений. Все 118 членов экипажа погибли.

Ранее адмирал Попов заявил, что ему с 90% вероятностью известно название субмарины НАТО, которая столкнулась с «Курском». Для того, чтобы публично её назвать, нужно иметь доказательства и обнародовать их, а этого он сделать не может.