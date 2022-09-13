Администраторы связанного с Пономаревым Telegram-канала уехали из РФ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Администраторы Telegram-канала «Утро февраля», который связан с бывшим депутатом Государственной думы Ильей Пономаревым (СМИ, исполняющее функции иноагента), уехали за пределы России после допросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так, модератор «Утра» Руслан Сухушин улетел в Турцию, два других администратора канала — Сергей Носов и Виктор Зырянов, — отправились в Грузию.

Модератор канала «Утро февраля», который курирует беглый экс-депутат Илья Пономарев, Руслан Сухушин после допроса уехал в Турцию, а еще двое модераторов, Сергей Носов и Виктор Зырянов, — в Грузию, — сообщил источник.

Пономарев — бывший российский политик, который занимал пост депутата Госдумы почти девять лет. До 2013 года он был членом «Справедливой России». Будучи парламентарием, он запомнился активной поддержкой закона Елены Мизулиной об ограничении информации в интернете. Также в 2014 году он оказался единственным депутатом, который проголосовал против присоединения Крыма к России.

В 2016 году Пономарев уехал в Киев и получил гражданство Украины. Сейчас он выступает с активной поддержкой украинских военных. Внимание российских силовиков он привлек после подрыва машины Дарьи Дугиной — дочери философа и политолога Александра Дугина, которого считают одним из идеологов русского мира. Экс-парламентарий выдвинул свою версию убийства Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.