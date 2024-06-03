Администратор Telegram-канала Moscow Calling предстанет перед судом Дело администратора Telegram-канала Куршина о фейках про ВС РФ поступило в суд

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Уголовное дело о дискредитации российской армии, возбужденное против администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поступило в Черемушкинский суд Москвы, следует из картотеки на портале столичных судов общей юрисдикции. Оно было зарегистрировано 3 июня. Дата судебного заседания не определена.

Зарегистрировано дело в отношении подсудимого Куршина А. В., — сказано в карточке дела.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2022 года Куршин публиковал в своем Telegram-канале материалы, дискредитирующие ВС РФ. Отмечается, что его задержали на одном из московских вокзалов, во время допроса Куршин признал вину.

Telegram-канал Baza сообщает, что на подавшую в отставку 30 мая губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову составлен административный протокол за дискредитацию ВС РФ. По данным канала, поводом послужили ее слова на встрече с жителями Нижневартовска, где она пообщалась с женой военнослужащего о его снабжении.

Ранее суд в Москве составил протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Блогер может получить штраф более 30 тысяч рублей.