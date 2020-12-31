Администратор русской «Википедии» скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e21157ee-4b6f-11eb-ae41-fa163e074e61_660.jpg Сергей Яковлев Фото: qkowlew/vk.com

Администратор русской «Википедии» Сергей Яковлев умер в больнице от коронавируса. Ему было 55 лет.

О смерти Яковлева сообщила его жена Катарина Беляева-Чернышева.

Очень больно сообщать это, особенно сейчас, когда все празднуют. Новостей больше не будет. Серёжа умер, — написала она на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Яковлев был госпитализирован в столичную больницу № 50 в середине декабря. Супруга рассказывала о его самочувствии в соцсетях. Первоначально он находился в тяжёлом состоянии, но за несколько дней до смерти оно стабилизировалось. Беляева-Чернышева отметила, что к болезни мужа «подключилась инфекция» и началось воспаление, но это, по словам медиков, практически нормальное течение болезни.

Яковлев занимался редактирование российской части «Википедии» с 2008 года. За это время он внёс более 60 тысяч правок и написал свыше 350 статей.

За последние сутки в России зафиксировано 27,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны около 29 тысяч пациентов, скончались 593 человека. Всего с начала пандемии в стране заболели более 3 млн человек. Из них 2,5 млн выздоровели, а 57 тысяч стали жертвами инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что с диагнозом «коронавирус» была госпитализирована актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Она находится в реанимации, состояние оценивается как стабильное. Вместе с актрисой в больницу попали её дочь Варвара и внучка Анна.