Административки за репосты и электрошокер: итоги акций протеста

21 апреля по всей России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Алексея Навального из колонии и допустить к нему врача. В отличие от зимних митингов, в этот раз всё прошло достаточно спокойно — без массовых задержаний на самих акциях и без насилия с обеих сторон. Выделился на этом фоне лишь Санкт-Петербург: сотрудники правоохранительных органов действовали жёстко, били протестующих и использовали электрошокер. Однако не обошлось без уже традиционных превентивных задержаний и обысков: на этот раз поводом для этого становились анонсы уже прошедших зимой акций. Итоги протестного дня — в материале NEWS.ru.

По подсчётам ОВД-Инфо, на вчерашних акциях протеста по всей России было задержано 1788 человек. Наибольшее количество задержаний в Санкт-Петербурге — 808 человек.

Уголовные дела

Массовых уголовных дел после акций пока не последовало. Единственное дело, возбуждённое в преддверии протестов и замеченное правозащитниками — дело о призывах к массовым беспорядкам (ч.3 статьи 212 УК) в Екатеринбурге. В его рамках вчера был проведён обыск у родителей местного волонтёра штаба Навального Егора Васильченко. Из постановления на обыск стало известно, что дело возбуждено 15 апреля.

Аресты и задержания за призывы прийти на акции 23 и 31 января

Председатель петербургского отделения «Альянса учителей» Даниил Кен был задержан ещё ночью 21 апреля, вечером суд признал его виновным в организации несогласованного митинга (ч.2 статьи 20.2 КоАП) и назначил ему восемь суток ареста. Ему вменили анонс митинга, прошедшего ещё 31 января.

По аналогичному обвинению — анонс акции 31 января — на семь суток арестован координатор петербургского отделения «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Сергей Кузин.

Пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, которая сейчас находится под домашним арестом по «санитарному» делу, назначили 10 суток административного ареста за организацию митинга (ч.2 статьи 20.2 КоАП). Её адвокат Вероника Полякова сообщила в Twitter, что подзащитную задержали за призывы прийти на митинг: на какой именно, не уточняется. Полякова отмечает, что Ярмыш не пользуется Интернетом с 1 февраля.

Политик Владимир Рыжков был задержан в день проведения акции за репост новости с информацией о ней. 22 апреля Хамовнический суд признал его виновным в организации несогласованного митинга (ч.2 статьи 20.2 КоАП) и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист ФБК (признан российским Минюстом «иностранным агентом») Любовь Соболь также была задержана вчера утром, задолго до начала митинга. Несколько часов она провела в отделе полиции, затем её отпустили под обязательство о явке. На Соболь составили протокол по ч.8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга), за что конкретно не уточняется. Суд по её административному делу должен был состояться сегодня, но по неизвестным причинам его перенесли 26 апреля.

В Екатеринбурге полицейские задержали руководителя местного штаба Навального Алексея Гресько, на него составили протокол за повторное нарушение порядка организации митинга (ч.8 статьи 20.2 КоАП) за анонс вчерашней акции в соцсетях. Молодой человек провёл ночь в отделе полиции. Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал его виновным и назначил 29 суток ареста.

Казанскому активисту Андрею Бояршинову также вменили анонс акции 21 апреля. Суд назначил ему арест в 20 суток. Пока наказания Гресько и Бояршинова самые суровые по итогам вчерашнего митинга.

В Псковской области незадолго до начала митинга задержали местного журналиста Константина Горожанко. Ему также вменили организацию прошедшего вчера митинга. Поводом для задержания стал пост с анонсом во «Вконтакте». «Апология протеста» сообщила, что Горожанко отпустили из полиции с протоколом, а суд должен состояться сегодня.

В Красноярске активист Александр Письман арестован на двое суток за анонс акции 21 апреля (ч.2 статьи 20.2 КоАП).

На сотрудниц штаба Навального в Красноярске Анастасию Корсакову и Наталью Петеримову составили протоколы по статье об организации несогласованного митинга и отпустили. Петеримову в итоге оштрафовали на 250 000 рублей за повторное нарушение — организацию митинга (ч.8 статьи 20.2 КоАП), Корсакову — на 25000 рублей за организацию несанкционированного митинга (ч.2 статьи 20.2 КоАП).

В Махачкале была задержана журналистка «Медиазоны» Юлия Сугуева, её отпустили без составления протокола.

В Москве незадолго до митинга задержали стендап-комика Кирилла Сиэтлова. Сегодня Кузьминский суд оштрафовал его на 30000 рублей по ч.2 статьи 20.2 КоАП за репост информации о митингах в поддержку Навального.

В Барнауле активисту «Весны» Владу Келлеру назначили 30 часов обязательных работ за анонс акции 31 января.

В Ставрополе на 10 и 12 суток арестовали двух горожан за участие во вчерашней акции.

Обыски

Дома у журналистки «Медиазоны» Ольги Ромашовой и smm-редактора команды Навального Александра Шепелева поздно вечером 21 апреля прошёл обыск. Шепелева увезли на допрос в полицию, позже выяснилось, что он проходит свидетелем по «санитарному» делу. Также на него составили протокол о неповиновении полицейским. Сам Шепелев говорил, что его во время обыска избили. 22 апреля городской суд Люберец признал его виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ч.1 статьи 19.3 КоАП) и назначил штраф в 2000 рублей.

Обыск также прошёл в квартире матери IT-руководителя ФБК Владислава Романцова.

Применение силы со стороны правоохранителей

Акции протеста 21 апреля прошли почти во всех городах мирно, полиция и Росгвардия ограничивались точечными задержаниями. На этом относительно спокойном фоне выделился Санкт-Петербург: там силовики действовали так же жёстко, как и на зимних митингах. Протестующих били, неоднократно использовали электрошокер.

Так, в Санкт-Петербурге напали на члена партии «Яблоко» Александра Шадрина и сломали ему очки, ударили электрошокером.

Помощника муниципального депутата МО «Правобережный» в Петербурге избили: били ногами, использовали электрошокер.

ОВД-Инфо также сообщает об ударе электрошокером митингующего с аритмией. Удары вызвали у него приступ, который ему удалось купировать таблетками. Инцидент также произошёл в Петербурге.