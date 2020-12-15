Администрация «ВКонтакте» отреагировала на попадание сайта в «пираты»

https://static.news.ru/photo/b0b668a4-3f82-11eb-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» удивлена решением Еврокомиссии (ЕК) включить портал в список ресурсов, способствующих пиратству в онлайне, сайт много лет взаимодействует с правообладателями и в кратчайшие сроки ограничивает доступ к спорному контенту, заявили журналистам в пресс-службе соцсети.

Накануне ЕК добавила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте». Список, который ведётся с 2018 года, в 2020 году дополнили категорией «Проблемные социальные сети», в него и включили российские Telegram и «ВКонтакте». Претензия к «ВКонтакте» заключается в том, что пользователи соцсети могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам.

Мы удивлены включением «ВКонтакте» в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям. Компанией были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, — цитирует заявление представителей сайта ТАСС.

Кроме того, во «ВКонтакте» отметили, что обеспечивают защиту авторских прав через технологию цифровых отпечатков и постоянно её совершенствуют по мере появления новинок в данной сфере. Кроме того, администрация портала продолжает работать над заключением договоров с неохваченными предыдущими документами правообладателями. Кроме того, любой из них может заявить о нарушении прав с помощью соответствующей электронной формы. Список ЕК носит лишь информативный характер, однако попадание в него компаний в ЕК называют сигналом для усиления борьбы с нарушением авторских прав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг «главных хулиганов года», составленный американским изданием Politico. Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга, пишут авторы рейтинга. В издании отметили, что мессенджер Дурова является «убежищем» свободы слова и отражением идеалов своего «загадочного создателя».