Администрация президента устроила банкет в честь победы «Единой России»

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко устроил банкет в честь победы «Единой России» на выборах в Госдуму, пишет Znak.com со ссылкой на нескольких участников мероприятия. По их словам, в президентской администрации остались довольны итогами голосования, однако праздничный ужин состоялся, даже если бы результат был хуже.

На встрече присутствовали политтехнологи и сотрудники Кремля.

Если бы результат был хуже, банкет всё равно бы состоялся, просто с другой тональностью, — отметил собеседник журналистов.

По предварительным результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем. Ей проиграла КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым показателем завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме. При этом окончательные итоги выборов будут подведены 24 сентября.

При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЕР «немного уменьшила» свой результат по сравнению с предыдущим голосованием в 2016 году. При этом партии удалось сохранить конституционное большинство.