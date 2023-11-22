Абызов на первых показаниях в суде не признал вину Экс-министр Абызов заявил в суде, что не крал у себя ничего

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Абызов

Бывший министр по вопросам открытого правительства РФ Михаил Абызов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях, сообщает ТАСС. Экс-чиновник заявил в Преображенском суде Москвы, что не мог ничего красть у самого себя и оказывать сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность.

Никакого участия в незаконной предпринимательской деятельности я не принимал, никаким покровительством я не занимался. Свою вину не признаю и считаю, что предъявленные обвинения незаконны и абстрактны. Получается, что я украл сам у себя и сам себе оказывал покровительство, но это не так, — сказал Абызов.

Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела, связанного с выводом крупных средств из страны через зарубежные офшоры. Абызова задержали и арестовали в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В октябре 2020 года суд постановил взыскать с Абызова и пяти зарубежных компаний 32,5 млрд рублей.

Экс-министр и еще 11 фигурантов дела обвиняются по уголовным статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Бывший чиновник назвал обвинения «произвольным сочинением на тему УК».