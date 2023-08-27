«Абсолютный новатор»: Михалков о творчестве Панфилова Михалков назвал Панфилова абсолютным новатором

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Никита Михалков

Режиссер Глеб Панфилов был абсолютным новатором, причем его новаторство было глубинным, сообщил РИА Новости народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков. По его словам, Панфилов находил новое даже в очень религиозном содержании. О смерти 89-летнего режиссера стало известно 26 августа.

Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причем новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное — он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании, — подчеркнул Михалков.

Ранее сообщалось, что причиной смерти режиссера мог стать повторный инсульт. Врачи пытались спасти ему жизнь больше часа. В мае 2023 года Панфилова уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе директор «Ленкома» Марк Варшавер говорил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным.

Панфилов был призером множества международных кинофестивалей. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный артист РСФСР также являлся офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.