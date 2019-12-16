https://static.news.ru/photo/25540ed0-2019-11ea-923c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Около 90% жителей России считают недопустимым домашнее насилие. Об этом свидетельствует исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМа, примерно 78% россиян полагают, что тема домашнего насилия является важной для страны, причём женщины проявили больше единодушия, чем мужчины. Около 40% опрошенных сообщили, что в знакомых им семьях были случаи побоев или применения силы, остальные 58% сограждан о подобных эпизодах ничего не слышали.

Половина респондентов придерживается мнения, что не следует прощать поднятую руку супруга, даже если это было один раз. Согласны простить единичный случай 39% опрошенных, чаще — мужчины (52%).

Отношение россиян к домашнему насилию также выразилось и в ответах на тему пословиц. С поговоркой «бьёт — значит любит» 95% респондентов не согласились. А с пословицей «худой мир лучше доброй ссоры» согласился 61% россиян. Почти поровну разделилось мнение о поговорке «милые бранятся — только тешатся».

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки в законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Предложения учитывают критику, которая была высказана общественниками, и призваны закрыть белые пятна в документе.