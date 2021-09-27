«Абсолютно бессмысленно»: в ГД ответили на идею повышения тарифов ЖКХ

Предложение поднять тарифы ЖКХ для ремонта коммунальных систем за счёт граждан является абсолютно бессмысленным. Об этом «Радио 1» заявила избранный депутат Госдумы VIII созыва, советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева, ответив на идею о повышении тарифов. По мнению парламентария, россияне сейчас не в состоянии ещё больше платить за услуги.

Как отметила Разворотнева, восстановить коммунальную инфраструктуру, которая строилась в советские времена и долгие годы не ремонтировалась, только за счёт повышения тарифов для населения — невозможно.

Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин объявил, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры в стране правительство выделит 150 млрд рублей. Также речь шла о выделении дешёвых инфраструктурных кредитов и выпуске инфраструктурных облигаций.

Сейчас впервые в постсоветской истории деньги на реализацию этих проектов пошли напрямую из федерального бюджета. Раньше этого не было, и модернизировать коммуналку пытались за счёт граждан и каких-то инвестиций, — отметила депутат.

Разворотнева также выразила надежду, что теперь система адресной поддержки заработает лучше, будет принято единое решение по предоставлению субсидий и люди с низкими доходами смогут претендовать на помощь от государства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение кабмину довести тарифы ЖКХ до экономически обоснованных, но при этом усилить адресную поддержку нуждающихся. Тарифы предлагается устанавливать, исходя из соответствия планам по ремонту и модернизации инфраструктуры. В этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции. Повышение предлагается компенсировать социально незащищённым категориям граждан.