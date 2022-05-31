Абрамович подал в суд на ЕС

Роман Абрамович / Фото SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский миллиардер Роман Абрамович подал в Европейский суд в Люксембурге на решение Совета ЕС ввести против него санкции, указано на сайте европейской судебной инстанции. Миллиардер попал в санкционный список ЕС в середине марта. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Европу.

Иск зарегистрирован 25 мая, — указано в картотеке судебной инстанции.

Ранее стало известно, что активы Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».

В США также были заморожены вклады Абрамовича в хедж-фондах после того, как британское правительство ввело против него санкции. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.