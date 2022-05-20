Абрамович и Усманов выбыли из списка богатейших людей Великобритании Абрамович и Усманов выбыли из первой десятки рейтинга богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times

Роман Абрамович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из первой десятки рейтинга богатейших людей Великобритании по версии The Times, говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. В топ-10 не осталось бизнесменов из России.

Абрамович занимает 28-е место в списке. The Times оценивает его состояние в 6 млрд фунтов. В 2021 году оно равнялось 12 млрд фунтов.

Усманов занял 11 строчку рейтинга. Его состояние, по оценкам газеты, сократилось на 3,4 млрд фунтов, до 10 млрд фунтов.

Ранее стало известно, что активы Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».

В США также были заморожены вклады Абрамовича в хедж-фондах после того, как британское правительство ввело против него санкции. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.