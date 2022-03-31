Абрамченко заявила, что власти России не регулируют цены на продукты

Власти России не регулируют цены на продукты питания, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, государство должно обеспечивать условия, в которых подобные механизмы рынка функционируют самостоятельно, позволяя обеспечить сбалансированное ценообразование.

Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия, — заявила Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

Со слов вице-премьера, государство должно анализировать «самочувствие производителей продуктов питания». Например, в случае роста издержек власти «быстро принимают меры» по дополнительному финансированию льготных кредитов. Таким образом, из российского бюджета было выделено 26 млрд рублей на кредиты агропромышленным предприятиям.

Например, вы знаете, по системообразующим предприятиям агропромышленного комплекса принято решение выделить 26 млрд рублей — это кредиты, оборотные кредиты до 5 млрд рублей на одно юридическое лицо под 10% годовых, — заявила она.

Взлетевшие цены на продукты не снизятся даже при падении доллара, предупредил владелец бренда «Фермер-центр» и генеральный директор компании «Фермер-центр франчайзинг» Илья Сухарев. Так работают торговые сети, они почти не пересматривают себестоимость продуктов в сторону понижения, объяснил он. При этом госрегулирование стоимости в условиях рыночной экономики вряд ли сильно поможет, считает он. Из-за него предприниматель начнёт пытаться продавать какой-то другой товар и повышать цены если не на сахар, то на заменитель.