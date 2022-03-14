Абрамченко: вывоз зерна из РФ будет разрешён по отдельным лицензиям

В России будет разрешён экспорт зерна в пределах определённой квоты по отдельным лицензиям. Об этом сообщила в Telegram-канале вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она также отметила, что данная инициатива является временной мерой «для сохранения объёмов внутри страны».

Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен, — написала вице-премьер.

В Минсельхозе РФ ранее сообщили, что в России с 15 марта по 30 июня может быть введён запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Как отмечается, из России с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировали 28,1 млн тонн зерна, что на 30% меньше, чем в 2021 году (без учёта экспорта в страны ЕАЭС за январь — март).

Основной бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко заявил, что мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.