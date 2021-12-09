Абрамченко высказалась о возможной женщине-президенте в России

Зампред правительства России Виктория Абрамченко верит, что когда-то в России президентом станет женщина, но этого, скорее всего, не случится в ближайшем будущем. Она отметила, что россиянам нужна сильная мужская фигура. Так вице-премьер ответила на вопрос замгендиректора «Газпром-медиа» Тины Канделаки о том, может ли в России к власти прийти женщина. Интервью доступно на официальной странице телеканала RTVI на YouTube.

Я, наверное, верю, но может ли такое быть? Скорее нет! Я думаю, что русский человек верит в сильную мужскую фигуру, — поделилась Абрамченко.

Она также рассказала, что читает новостные Telegram-каналы, но считает что там чаще всего размещают ложную информацию о различных влиятельных людях за деньги. При этом Абрамченко отметила, что с утра предпочитает читать новостные агрегаторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию, но наша страна является многонациональной и многоконфессиональной. В ходе встречи режиссёр Александр Сокуров предложил подумать над конструкцией страны и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью. Путин с такой позицией не согласился и призвал не толкать Россию к опасной черте.