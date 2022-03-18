Абрамченко: экологический сбор будет направлен на утилизацию упаковки

Средства полученные от экологического сбора, будут направлены на строительство объектов обращения с отходами, а также приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, порядок использования сбора утвердит правительство России. На сегодняшний день в сфере переработки отходов работает около 36 тысяч человек, сообщил телеканал «360».

Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача — нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации. Правительство устанавливает чёткие правила по использованию средств от экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации отходов. Экономический эффект принятой меры — в увеличении объёма утилизизируемых фракций отходов, в сокращении объёмов их складирования и захоронения, — отметила вице-премьер.

Утилизаторам будет оказываться финансовая поддержка, её будут перечислять за конкретный объём отходов по ставке экологического сбора. Правила, по которым будут начисляться субсидии, должны быть утверждены постановлением правительства РФ. Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» обеспечат контроль за использованием средств экосбора.

В отрасли по утилизации отходов от использования товаров задействовано около 36 тысяч человек: на предприятиях по утилизации — более 12 тысяч человек, на смежных предприятиях, занимающихся сбором, транспортированием и заготовкой вторичных ресурсов, — порядка 24 тысяч человек, — рассказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

В Москве 17 марта стартовал Всероссийский слёт региональных координаторов волонтёров-экологов «Делай!». В ходе мероприятий, которые пройдут до 20 марта, соберётся 70 представителей экоорганизаций из более чем 50 регионов России.