Абоненты Yota жалуются на сбои в работе оператора

https://static.news.ru/photo/d0f95e02-c27b-11ea-9cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи мобильного оператора Yota в пятницу, 10 июля, жалуются на неполадки в работе мобильной связи и Интернета.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи по большей части жалуются на проблемы с Интернетом.

В настоящий момент некоторые клиенты в Северо-Западном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены, — прокомментировали ситуацию в Yota.

Кроме того, почти половина абонентов «МегаФона» жалуются на работу сети и отмечают сбои в работе мобильного Интернета, вторая половина испытывает проблемы со связью.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%.