Абитуриенты смогут сдавать вступительные экзамены в вузы дистанционно

Минобрнауки РФ разрешило вузам принимать вступительные экзамены у абитуриентов дистанционно. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, дистанционные технологии могут применяться при подаче абитуриентами документов, необходимых для поступления, и их отзыве, проведении вступительных испытаний, в том числе дополнительных, и при рассмотрении апелляций.
В то же время, если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе является благополучной, вуз может принимать документы и проводить вступительные экзамены очно,
Приём документов на очную форму обучения вузы начнут не позднее 20 июня. 17 августа они должны опубликовать приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения в период между майскими праздниками. Другие учебные заведения могут применить это распоряжение или отказаться от него по своему усмотрению.