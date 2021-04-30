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Абитуриенты смогут сдавать вступительные экзамены в вузы дистанционно

12:52, 30 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Минобрнауки РФ разрешило вузам принимать вступительные экзамены у абитуриентов дистанционно. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, дистанционные технологии могут применяться при подаче абитуриентами документов, необходимых для поступления, и их отзыве, проведении вступительных испытаний, в том числе дополнительных, и при рассмотрении апелляций.

В то же время, если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе является благополучной, вуз может принимать документы и проводить вступительные экзамены очно, отмечается в приказе.

Приём документов на очную форму обучения вузы начнут не позднее 20 июня. 17 августа они должны опубликовать приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения в период между майскими праздниками. Другие учебные заведения могут применить это распоряжение или отказаться от него по своему усмотрению.

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