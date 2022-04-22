Фальков рассказал о том, как абитуриенты могут подавать документы

Абитуриенты российских вузов, сдающие документы для поступления через пoртал госуслуг, могут не подавать оригиналы документов, если данные прошли подтвeрждение в сервисе, сообщает ТАСС со ссылкой на миниcтра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По его словам, практически все вузы России подключены к сервису «Поступление в вуз онлайн». При этом выпуcкники школ смогут подать через портал госуслуг документы для поступления.

Проще говоря, если вы активно пользуетесь порталом «Госуслуги», <...> не надо будет предоставлять оригиналы, — объяснил министр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что все госуслуги переведут в электронный формат к концу 2023 года. Он отметил, что переход на цифровой режим устранит «бумажную волокиту», а также финансовые и временные издержки граждан. Помимо этого, данное решение поспособствует сокращению сроков предоставления государственного обслуживания,

Он отметил, что это поможет свести на нет «бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг».