Абитуриенты будут подавать документы в вуз дистанционно

https://static.news.ru/photo/f25b3b46-80aa-11ea-af4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало приказ, оговаривающий особенности приёмной кампании в этом году. В нём, в частности говорится, что заявление о приёме и все необходимые для поступления документы абитуриенты будут подавать в отсканированном или сфотографированном виде через сервис «Поступление в вуз онлайн».

Поступающие подают заявление о приёме с приложением необходимых документов в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, — говорится в приказе.

В заявлении абитуриент также принимает на себя обязанность в случае зачисления принести оригинал документа об образовании и пройти медосмотр в течение первого года обучения.

Как писал NEWS.ru, мастера курсов ВГИК им. Сергея Герасимова, Российского института театрального искусства и Высшего театрального училища имени Щепкина отказались проводить вступительные испытания в режиме онлайн. С призывом не вводить такой формат приёма абитуриентов они обратились к министру культуры Ольге Любимовой и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Артисты опубликовали открытое письмо, которое подписали Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, Тамара Синявская, Сергей Женовач, Олег Меньшиков, Нонна Гришаева, Валерий Гаркалин, Юрий Соломин и другие. Всего документ получил 22 подписи.