«Абирег»: ректора Воронежского госуниверситета задержали в Москве «Абирег»: ректора Воронежского госуниверситета Ендовицкого задержали за взятки

Фото: rsr-online.ru

Дмитрий Ендовицкий

Telegram-канал «Абирег» со ссылкой на источники сообщил, что в Москве на минувшей неделе задержали ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого и этапировали его в Воронеж для следственных мероприятий. По данным канала, он проходит по статье 291 УК РФ (дача взятки), а само правонарушение могло произойти в феврале 2022 года.

Как пишет «Абирег», в Минобрнауки РФ уже могли дать указания о снятии Ендовицкого с должности ректора. Однако, как утверждают авторы канала, в правительстве Воронежской области эту информацию не подтвердили. У «Абирега» данных о мере пресечения для Ендовицкого нет. Областные власти и правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

Ранее в Свердловском суде Иркутска сообщили, что начальника Восточно-Сибирской железной дороги заключили под стражу по делу о крупной взятке. По данным РЖД, этим подразделением с 2021 года руководит Вадим Владимиров.

Прокуратура Приморского края ранее заявила, что суд арестовал заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора на два месяца по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в феврале 2024 года он и двое его подчиненных получили через посредника 100 тысяч рублей.