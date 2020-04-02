За сутки из больницы в Коммунарке выписано более тридцати человек

https://static.news.ru/photo/23a6143a-74af-11ea-89bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач 40-столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что всего на лечении в медучреждении находятся 325 человек.

Об этом он написал в своём Facebook. По его словам, 159 пациентов — с подтверждённым коронавирусом. За последние сутки на лечение поступило 52 подобных пациентов, 33 — выписано. 26 человек в настоящее время пребывают в отделении реанимации и интенсивной терапии. Семеро из них — на искусственной вентиляции лёгких.

Сам Проценко, у которого подтвердился коронавирус, сообщил, что продолжает работу, находясь в полной изоляции в своём служебном кабинете. По словам главврача, чувствует он себя хорошо, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что второй случай смерти пациента с подтверждённым коронавирусом зафиксирован в Пермском крае.