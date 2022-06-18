«А поговорить?»: устроившая демарш Овсянникова ответила жене Невзорова Выбежавшая с плакатом на ТВ Овсянникова предложила жене Невзорова встретиться и поговорить

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Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, выбежавшая с агитационным плакатом в прямом эфире, ответила жене Невзорова (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022), предложив встретиться и поговорить с глазу на глаз. Об этом она заявила в соцсетях, пишет StarHit.

Поводом стали слова жены опального журналиста о том, что Овсянникова в своих нынешних речах говорит «беспробудную глупость». К тому же Лидия Невзорова назвала оскандалившуюся журналистку «типичной русской тёткой, лишённой комфорта».

Пост жены Невзорова собрал множество комментариев. Некоторые попытались объяснить поведение Овсянниковой тем, что на Западе на неё «надавили» и заставили говорить несвойственные ей вещи. Другие посчитали, что журналистка просто «переобувается на лету» и стремится поймать волну, пока она ещё интересна аудитории ради получения материальной выгоды.

Саму Овсянникову задели и слова Невзоровой, и комментарии к ним. Она предложила жене журналиста не делать «скоропалительных выводов», а встретиться и поговорить «с глазу на глаз».

Строить какие-то гипотезы и верить слухам недопустимо. Гораздо проще встретиться, поговорить по телефону или записать интервью. Я абсолютно открыта для общения, мне нечего скрывать, я готова отвечать на любые вопросы, — заявила устроившая демарш экс-редактор.

Ранее сообщалось, что жена Александра Невзорова Лидия неприятно удивилась тому, что сейчас вещает на весь мир экс-редактор Первого канала Овсянникова. До этого супруги хвалили журналистку за «геройский поступок»