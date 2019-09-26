В субботу, 21 сентября, в Москве на танцевальных соревнованиях развернулся настоящий скандал с расистским оттенком. Одна из участниц подготовила свою «визитку» под стать тематике мероприятия — «Страны мира/национальности/культура» — номер, который символизировал бы присутствие на мероприятии африканской темы. Девушка выступила в костюме темнокожей женщины с гипертрофированными чертами лица. Реакцией иностранной публики на видео с выступлением, которое затем выложили в официальный аккаунт организаторов мероприятия, стали гневные сообщения с оскорблениями и обвинениями в пренебрежении к культурным ценностям чернокожего сообщества. News.ru попытался разобраться, был ли расизм в действиях девушки.

Лилу Кравцова добросовестно подготовила номер, в котором решила переодеться в темнокожую женщину и исполнить один из традиционных африканских танцев. Для выступления девушка взяла костюм из бифлекса коричневого цвета и надела голову от ростовой куклы. На самом мероприятии номер был встречен тепло, однако зарубежная публика не оценила поступка танцовщицы. Кравцову строго осудили и обвинили в так называемом blackface.

Раньше blackface был разновидностью театрального грима, который эстрадные артисты XIX века использовали для создания эффекта комичности, когда изображали темнокожих в своих шоу и водевилях. Для этого актёр выкрашивал кожу тёмной краской и надевал нелепые костюмы. Сатирическая форма шоу была популярна вплоть до XX века. В 2010-х blackface отнесли к разряду непозволительных вещей, которые укрепляют стереотипы о характере и поведении темнокожих, и стал строго осуждаться западным обществом.

После появления в Сети выступления Лилу на видео обратил внимание Будда Стрейч, известный хореограф, одним из первых продвигавший хип-хоп на мировую арену. Танцовщик резко осудил поведение Лилу и организаторов соревнований за то, что те допустили появление такого номера на международных соревнованиях.

Вы не понимаете, о чём вы говорите! — ответил Будда Стрейч в своём аккаунте в Instagram всем тем, кто пытается защитить российскую танцовщицу.

Видео с номером было удалено, организаторы и девушка принесли свои извинения.

От лица организаторов TRUE TWERK CAMP и всех тех, кто принимал участие, заявляем, что мы всегда поддерживаем движение #noracism , так как наш лагерь — это одна большая семья независимо от каких-либо признаков и различий, как физических, так и ментальных, — подчеркнули организаторы мероприятия.

Однако зарубежная публика не оценила этого жеста протянутой оливкой ветви и осталась недовольна поведением российского танцевального сообщества.

Вот некоторые комментарии под постом с извинениями организаторов танцевального шоу.

Вы надо мной издеваетесь? Это такая шутка? Вам нужно дисквалифицировать танцовщицу, принести свои извинения и начать действовать против расизма... Использование вашего паршивого хештега не делает расизм чем-то приемлемым. Смиритесь с этим и извинитесь за причинение вреда обществу и допущение расизма на соревнованиях. Стыдно за вас.

Сказать, что вы не расисты, после того как люди указывают вам на расистское влияние вашей организации, нельзя, на самом деле это не антирасистки. Во-первых, вы должны были понимать, что вся организация конкурса была плохо продумана. Извиниться за это и удалить — недостаточно. Объясните, как это произошло. Возьмите на себя ответственность, потому что это произошло именно на вашем мероприятии, и оцените влияние этого видео на танцевальное сообщество, в которое вы пытаетесь внести свой вклад. Быть антирасистом означает постоянную борьбу с расизмом там, где вы его найдёте, в том числе внутри себя и внутри собственной организации.

Нет расизму, но вы выкладываете видео с blackface??? Образовывайтесь! Меня буквально выворачивает от того, что танцевальная компания позволила себе так низко пасть. Я в таком бешенстве. Девушка, вам лучше взять на себя ответственность и извиниться за то, что вы настолько невежественны по отношению к чёрным людям и нашей культуре. Я так разочарован, это клоунада на высшем уровне.

В российском сообществе двояко восприняли эту новость. Кому-то стало стыдно за танцовщицу и организаторов шоу.

Каждый может ошибиться. Я была на этом мероприятии судьёй и прошу прощения за эту ситуацию. Мне очень жаль. Это было неправильно. В тот момент мы на самом деле не понимали, насколько это неправильно, — отметила одна из членов жюри соревнования.

Кто-то вовсе не понял, за что обвиняют девушку.

Резонанс возник, будто Лилу плясала с криками «Родни Кинг виновен», а баттл проходил во время Лос-Анджелесского бунта в девяносто втором, — заявил один из комментаторов.

Там был ростовой костюм, а не blackface! Да и потом, у нас и так в стране толерантности хоть отбавляй, не хватало ещё американцев, качающих права через Instagram, — согласился второй.

Мы пообщались с экспертами по поводу этого инцидента и попытались выяснить, применимы ли здесь обвинения в расизме.

Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра «Сова», специализирующегося на вопросах национализма и ксенофобии, считает, что использование грима в актёрском деле всегда было обычным делом и никто, например, к игравшему Отелло артисту таких претензий не предъявлял. Он согласился с тем, что в какой-то момент эта манера переросла в особый способ высмеивания негроидной расы. Однако Верховский считает, что это явление выросло в определённой культуре и не производит такого же эффекта на людей, выросшей вне её.

Любая шутка контекстуальна или любой вот такой жест. Одни и те же слова или одни и те же картинки в разных контекстах значат совершенно разные вещи. Это всегда было так и применимо к чему угодно, — сообщил эксперт. — Обстоятельства таковы, что мир глобализуется и контексты расплываются. Я не думаю, что здесь может быть единая для всех норма поведения. Потому что невозможно субъективно с позиции какого-то одного человека понять, настолько ли распространился этот американский культурный опыт на другие страны вместе с американской поп-культурой, чтобы мы уже тоже должны были где-то это прочувствовать.

Верховский считает, что девушка ничего не нарушила своим танцем и не сделала ничего плохого. С этим мнением согласился Валентин Денисов-Мельников, психолог. Он считает, что в данном случае были задеты болевые точки, которых у нашего общества нет, соответственно, никто не пытался на них давить намеренно.

Происходит проекция. Либо проекция чувства вины, либо, если это возмущались темнокожие, происходит проекция на весь мир своего желания получить извинения и компенсацию за не самое лучшее к ним отношение. И в результате люди видят то, чего и близко не было, — заключил психолог.

Джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари также заступилась за танцовщицу. По её мнению, в видео не присутствовало ничего, что создавало бы межрасовую проблему.

Вообще люди стали вороньём. Ищут не экологическую пищу, а недоеденную в соседнем дворе, чтобы раздербанить. А ведь цель этой якобы благородной миссии — поднять просмотры в своих чатах. Сделали бы что-то реально полезного. Отвезли бы еды и лекарств в страны Африки, где умирают от голода и болезней дети, — заявила певица.

Кроме этого, она задалась вопросом, а не извиниться ли после таких нападок Ларисе Долиной за то, что та играла негритянку в фильме «Мы из джаза» и была загримирована под темнокожую женщину.