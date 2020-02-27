Судебные приставы вынесли два телевизора из квартиры 92-летней пенсионерки из Ростова. Позже выяснилось, что пожилая женщина лишилась имущества из-за чужой задолженности.
Внучка пенсионерки
Внучка отметила, что инцидент с приставами стал частью этой войны. Девушка сообщила, что её пожилая родственница не всегда может назвать текущую дату. Судебных приставов пенсионерка приняла за грабителей и при попытке вынести телевизоры позвала на помощь соседей.
Они не оставили ни одного документа — просто совершили рейдерский захват, чтобы показать всем возможности заказчика этого дела, — резюмировала собеседница канала.
Родственники пожилой женщины пожаловались на действия приставов в прокуратуру. Надзорный орган начал проверку по этому обращению. По словам дочери, которая живёт вместе с пенсионеркой, приставы вернули телевизоры и подарили торт.
Ранее NEWS.ru приводил статистические данные от Федеральной службы судебных приставов, согласно которым в 2019 году общая стоимость имущества должников, проданного на аукционах, составила 15 млрд рублей.
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