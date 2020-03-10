92-летняя Ольга Степанова из Бирюсинска (Иркутская область) стала жертвой аферистов, потеряла квартиру и вынуждена была перебраться в общежитие, расселение из которого городские власти планируют осуществить через 10 лет.
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Пожилую женщину заселили в общежитие по договору соцнайма. Чиновники сообщили ей, что полноценное жилище пенсионерка сможет получить только через десять лет. В ситуацию вмешалась прокуратура, однако горадминистрация проигнорировала предписание ведомства, заявив, что Степанова на самом деле является тружеником тыла, а не ветераном боевых действий, следовательно жильё ей не положено. Прокуратура передала дело в суд, который обязал чиновников обеспечить пенсионерку квартирой.
Ранее NEWS.ru писал о жилищной проблеме ветерана ВОВ из Москвы, который вынужден был всю зиму жить с подпёртым шваброй окном.
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