https://static.news.ru/photo/4d8589d6-62f1-11ea-9a07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

92-летняя Ольга Степанова из Бирюсинска (Иркутская область) стала жертвой аферистов, потеряла квартиру и вынуждена была перебраться в общежитие, расселение из которого городские власти планируют осуществить через 10 лет.

Как сообщает URA.RU, четыре года назад ветеран Великой Отечественной войны Степанова проживала в доме, который признали ветхим. Всем жильцам предоставили новое жильё, однако выяснилось, что свою квартиру пенсионерка приобрела у аферистов и в результате не смогла оформить её в собственность и получить компенсацию.

Пожилую женщину заселили в общежитие по договору соцнайма. Чиновники сообщили ей, что полноценное жилище пенсионерка сможет получить только через десять лет. В ситуацию вмешалась прокуратура, однако горадминистрация проигнорировала предписание ведомства, заявив, что Степанова на самом деле является тружеником тыла, а не ветераном боевых действий, следовательно жильё ей не положено. Прокуратура передала дело в суд, который обязал чиновников обеспечить пенсионерку квартирой.

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