9 мая: День Победы, Глафира Горошница. Почему нельзя ужинать картофелем?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка несут Знамя Победы

9 мая 2024 года в странах бывшего СССР отмечают 79-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. В 25 городах России пройдут торжественные парады. В них задействуют около 150 тысяч человек. Между тем огородникам предстоит посеять горох и посадить картофель. При этом им категорически запрещено есть картошку на ужин. Откуда взялись эти поверья? Чтобы разобраться, рассказываем все самое интересное про 9 мая: какой праздник, помимо Дня Победы, справляют в России и кто стал именинником.

День Победы — праздник 9 мая в России

Праздник 9 Мая — один из наиболее торжественных и значимых праздников в странах бывшего СССР. И неспроста: он приурочен к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Война Союза против нацистской Германии и ее союзников началась 22 июня 1941 года и продлилась 1418 дней. За это время СССР потерял более 26,5 миллиона человек. А если говорить про общее количество жертв Второй мировой войны, то цифра поднимается до 40 миллионов. В войне участвовало 80 процентов населения Земли.

Заключительная часть Второй мировой войны началась в середине весны 1945 года. Она известна как Берлинская наступательная операция. Операция стартовала 16 апреля и заняла 17 дней. Красная армия штурмовала Берлин, приняла участие в уличных боях и в конце концов добралась до административного центра города.

1 мая над Рейхстагом — берлинским зданием государственного собрания — было поднято Знамя Победы. Его водрузили сержант Михаил Егоров, офицер Алексей Берест и младший сержант Мелитон Кантария. За Знаменем последовали и другие флаги: от красных лоскутков до алых полотнищ. Все они символизировали победу советских войск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Водружение Знамени над Рейхстагом

Вскоре после взятия Берлина, 7 мая, во французском городе Реймсе был подписан акт о капитуляции Германии. Он не был согласован с Москвой. Поэтому Иосиф Сталин потребовал подписания второго акта — на этот раз на территории поверженного противника. И уже на следующий день, 8 мая 1945 года, в Берлине узаконили второй, окончательный акт о безоговорочном прекращении войны со стороны немцев. От лица Союза капитуляцию принимал маршал Георгий Жуков.

Подписание произошло в 22 часа 43 минуты по местному времени, или в 00:43 по московскому времени. А уже к двум часам ночи на российском радио раздался голос Юрия Левитана. Он объявил о завершении войны.

Первый День Победы отметили тогда же, 9 мая 1945 года. Празднество стало ежегодной традицией. И сегодня, спустя почти восемь десятилетий, День Победы отмечается на государственном уровне. Парады, фейерверки, концерты и возложение цветов к мемориалам — все это неотъемлемые составляющие праздника 9 Мая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Празднование Дня Победы 9 мая

Памятные мероприятия 9 мая

Наравне с празднованием Дня Победы 9 мая 2024 года пройдут многочисленные памятные мероприятия. Так, по решению Генассамблеи ООН 9 мая признано Днем памяти и примирения. В странах — участницах Организации, в том числе в России, Белоруссии, Киргизии, Азербайджане и других, вспомнят жертв Второй мировой: от павших воинов до узников концлагерей и погибших мирных жителей. В День памяти проводятся тематические ивенты, например выставки.

Еще одно памятное мероприятие, приуроченное к празднику 9 Мая в России, — это акция «Бессмертный полк». По обыкновению в разных городах РФ проходят шествия: все желающие приходят с портретами своих родственников — участников или жертв ВОВ. Образовав колонну, они обходят город. Однако в 2024 году акция пройдет в онлайн-формате. Россияне и жители стран СНГ могут опубликовать в Сети снимки предков и рассказ об их жизни в военное время. Само же шествие отменено на фоне СВО ради безопасности участвующих.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru «Бессмертный полк»

Глафира Горошница — народный праздник 9 мая

Теперь поговорим о народных поверьях. В России 9 мая — праздник Глафиры Горошницы. РПЦ вспоминает праведную деву Глафиру Амасийскую. Она жила в начале IV века нашей эры и прислуживала при римском императорском дворе. Глафира тайно исповедовала христианство, вела богоугодный образ жизни и жертвовала деньги на возведение храма.

Жители сел и деревень прозвали Глафиру Горошницей потому, что 9 мая — самый подходящий день для посадки гороха. По поверью, горох, посаженный на Глафиру, даст особенно обильный урожай. Это же касается и ранних сортов картофеля. Но есть одно условие: огородничеством должна заниматься только женщина.

Еще одно праздничное поверье связано с птицами. На Глафиру славяне встречали ласточек. Найти ласточкино гнездо под крышей своего дома считалось хорошим знаком. В «выбранной» ласточками постройке не будет пожаров, а жильцы станут зажиточными и счастливыми. Поэтому разорять ласточкины гнезда и ловить птиц категорически запрещалось.

Фото: Alad/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press 9 мая — Глафира Горошница

Приметы на 9 мая: что можно и нельзя делать

Многие предписания на праздник Глафиры Горошницы связаны с горохом. Горох нужно не только посадить, но и употребить в пищу. Подойдет любое блюдо: от супов, котлет и хумуса до простой гороховой закуски.

А вот с картофелем дела обстоят иначе. Есть картошку на ужин 9 мая — плохая примета. Считается, что картофельные блюда могут повлечь за собой разногласия в семье.

Если говорить про другие запреты, то на Глафиру нельзя:

стричь ногти — можно навредить здоровью;

разбирать вещи — есть риск увязнуть в хлопотах;

выяснять семейные отношения — чревато длительной враждой;

делать предложение руки и сердца — брак будет полным печали.

С Глафириным днем связаны и погодные приметы. Внезапный снегопад сулит хороший урожай гречихи. А утренняя роса пророчит много огурцов. Если кукушка заголосила, то май выдастся погожим, а если «заквакала» — скоро придут дожди.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы на 9 мая

Интересные факты про 9 мая

Мы выяснили, какой праздник приходится на 9 мая. Теперь поговорим о не связанных с войной событиях, увековечивших эту дату в истории. Вот некоторые из них:

1712 — в России открыт старейший оружейный завод, он расположен в Туле;

1911 — Борис Розинг организовал первую в мире телепередачу, тем самым открыв эру телевидения;

1924 — в Москве открылся Музей революции, сегодня — Музей новейшей истории России;

1926 — американские авиаторы первыми в истории пролетели над Северным полюсом;

1956 — впервые покорена гималайская гора Манаслу (на нее взошли японец Тосио Иманиси и шерпа Гьялзен Норбу);

1960 — Агентство Министерства здравоохранения США одобрило использование «Эновида» — первого в мире орального гормонального контрацептива.

9 мая появились на свет один из первых историографов русского искусства Якоб Штелин, основатель компании Opel Адам Опель, поэт и бард Булат Окуджава, режиссер Федор Бондарчук, бобслеист и армрестлер Алексей Воевода и другие знаменитые личности.

Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda Музей революции

Именины 9 мая

И последняя пара слов о праздниках 9 мая 2024 года. Согласно святцам, пришло время поздравить с именинами:

Глафиру;

Степана;

Василия;

Нестора.

Мы выяснили, какой праздник справляют 9 мая 2024 года. В первую очередь эта дата ассоциируется с Днем Победы. Желающие могут присоединиться к сетевому «Бессмертному полку» или отправить пожертвование в фонд помощи ветеранам.

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