9 июня — 161-й день високосного 2024 года. Свой профессиональный праздник сегодня справляют сотрудники текстильных и обувных заводов, работники архивов. Крестьяне в этот день молились о прибавлении в семье и богатстве. Рассказываем, чем еще любопытна дата 9 июня 2024 года: какой праздник отмечают в России и иностранных государствах, какие приметы связаны с днем Федоры Домовницы, кого поздравить с именинами.
Международный день архивов — праздник 9 июня
Еще в начале 2000-х годов члены Международного совета архивов (сокращенно — МСА) обращались в ООН с просьбой утвердить день их профессионального торжества. Они даже выбрали дату для праздника — 9 июня. Тогда был образован МСА при ЮНЕСКО.
Праздник утвердили в 2007 году. С тех пор 9 июня считается торжеством для всех, кто работает в архивах. Как утверждают в МСА, цель события — сохранять документальное наследие человечества. В этот день, по их задумке, во всем мире должны проходить просветительские мероприятия — экскурсии по архивам, лекции, выставки.
В России праздник 9 июня — не единственное событие в честь сотрудников архивов. Они отмечают похожее торжество 10 марта. Праздник создан в память о законе Петра I. 10 марта 1720 года царь создал и должность архивариуса, и многочисленные архивы по всей стране.
Праздник 9 июня в России: день работников легкой промышленности
Каждый год еще один профессиональный праздник — День работников легкой промышленности — выпадает на разную дату. Все дело в том, что это событие приходится на второе воскресенье июня. В 2024 году торжество справляют 9 июня. Праздник важен для всех, кто занят в легкой промышленности, то есть изготавливает одежду, обувь, ткани, обрабатывает кожу и меха.
Событие пришло к нам еще из советской эпохи. Праздник 9 июня установлен указом от 1980 года. СССР был в числе лидеров в отрасли легкой промышленности в мире. В те годы в этой стране производилось больше обуви, чем где-либо еще. Вот почему здесь придумали торжество для работников текстильных, обувных заводов и иных подобных производств.
Международные праздники 9 июня 2024 года
Мы рассказали далеко не о всех праздниках 9 июня. В 2024 году на эту дату выпадает День отца в Бельгии — его традиционно отмечают во второе воскресенье июня. Но и это еще не все торжественные события. Рассказываем о других ивентах:
- День святого Жозе ди Аншиета в Бразилии — одного из национальных героев страны, основоположника бразильской литературы, миссионера, просветителя;
- Годовщина коронации Абдаллы в Иордании — празднуется с 1999 года, официальный выходной в государстве;
- День южноамериканского футбола в Уругвае — в 1924 году сборная Уругвая выиграла золото на Олимпийских играх в Париже;
- День героев в Уганде — в память о событиях так называемой Войны в кустах, гражданской войны 1981–1986 годов.
Федора Домовница — народный праздник 9 июня в России
Какой праздник 9 июня справляли наши предки? В народном календаре этот день называют Федорой Домовницей (другой вариант — день Федоры или Феодоры). Православная церковь вспоминает мучеников Феодору и Дидима.
Святые жили в Александрии (сейчас — город в Египте), когда там правил Диоклетиан, в начале IV века. Феодора хотела посвятить всю свою жизнь Христу. Однажды язычники схватили ее и, чтобы сломить дух, отправили в бордель. Оттуда Феодору спас Дидим — христианин, переодевшийся в воина. Однако Дидима вскоре арестовали и приговорили к казни. Тогда Феодора добровольно сдалась властям. Она попросила казнить их с Дидимом одновременно.
В день Федоры крестьяне не убирались в своих домах — считалось, что уборка все равно пройдет неудачно, еще и домового можно обидеть. Зато у славян дата считалась хорошей для похода в церковь. 9 июня они молились святым Феодоре и Дидиму, просили удачи в любовных делах и семейного благополучия.
Приметы на 9 июня: что можно и нельзя делать
По поверьям 9 июня девушки, которые мечтали завести ребенка, могли провести особый ритуал. Нужно было сплести небольшую куклу из соломы и спрятать ее в укромном месте в доме. Тогда, верили наши предки, своей магией семье поможет домовой.
Те, кто хотел разбогатеть, в праздник 9 июня проводили другой ритуал. С ночи они клали на подоконник у себя в избе кошелек. На него ставили стакан воды. По утру эту воду надо было выпить, а из кошелька достать одну монетку и зарыть ее во дворе под молодым деревом.
А вот что приметы запрещают делать 9 июня 2024 года:
- допивать или доедать за ребенком — вырастет размазней;
- сплетничать и ругаться — в праздник 9 июня можно выболтать все свои тайны;
- сушить или стирать на улице одежду ребенка — он заболеет;
- зажигать костры, свечи, факелы — к пожару;
- ругаться, спорить и ссориться — привлечешь беду и неудачи;
- мастерить амулеты и талисманы — нечисть может легко в них вселиться, а из-за этого оберег будет не охранять, а вредить.
С днем Федоры, как и с другими народными праздниками, связано много примет о природе. Расскажем о том, что они сулят 9 июня 2024 года:
- обильная роса утром обещает теплую и солнечную погоду;
- роса долго не высыхает — к вечеру будет гроза;
- дятел в лесу громко стучит — к дождю;
- облачная и дождливая погода 9 июня — такой же будет и осень;
- рябина обильно цветет — будет хороший урожай зерна.
Интересные факты про 9 июня
Мы рассказали уже о многих праздниках 9 июня 2024 года. А теперь вспомним значимые исторические события, что произошли в эту дату в разные эпохи:
- 1719 — Петр I придумал новые территориальные единицы Российской империи — уезды и провинции;
- 1883 — Исторический музей принял первых посетителей;
- 1896 — в Нижнем Новгороде стартовала Всероссийская промышленная и художественная выставка;
- 1898 — Великобритания получила от Китая в аренду на 99 лет территории вокруг Гонконга и расширила свои владения в этой стране;
- 1904 — состоялось первое выступление Лондонского симфонического оркестра;
- 1923 — в Болгарии после военного переворота к власти пришел националист Александр Цанков, который выступал за союз страны с Третьим рейхом;
- 1934 — на экранах в Америке показали мультфильм «Маленькая мудрая курочка» — первая картина, где появился Дональд Дак;
- 1945 — утверждена советская награда «За взятие Берлина»;
- 1993 — вышла научно-фантастическая лента Стивена Спилберга «Парк юрского периода»;
- 1994 — столицу Казахстана перенесли в Астану из Алма-Аты.
9 июня появились на свет многие знаменитости. Вот некоторые из них: русские цари Федор III Алексеевич и Петр I Великий, вокалист группы Muse Мэттью Беллами, артисты Джонни Депп и Натали Портман.
Именинники 5 июня
Мы перечислили еще не все праздники 9 июня 2024 года. Напоследок рассказываем, кого поздравить с днем ангела:
- Нила;
- Ивана;
- Петра;
- Леонида;
- Диану;
- Федора;
- Анастасию;
- Леонтия.
Из нашего материала вы узнали, какой праздник справляют 9 июня 2024 года. Этот день стал знаковым для работников архивов по всему миру. Православные христиане чтят святых Феодору и Дидима. А наши предки верили, что в этот летний день нельзя убираться.
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