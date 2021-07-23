9 августа РФ возобновит авиасообщение с Доминиканой, Молдавией и Бахрейном

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой, Молдавией, при этом будет увеличено число рейсов в Сирию и Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение возобновить с 9 августа на взаимной основе регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, — говорится в сообщении.

Самолёты будут летать в Бахрейн по маршруту Москва — Манама дважды в неделю. Из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плату (Доминикана) — трижды в неделю. В Молдавию российские самолёты полетят по маршруту Москва — Кишинёв три раза в неделю.

Ранее стало известно, что Россия увеличит число рейсов с Белоруссией со следующего месяца. Теперь по маршруту Москва — Минск их количество достигнет 20 в неделю. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.