86-летнего Дроздова готовят к экстренной операции МК.RU: госпитализированному Дроздову проведут операцию на кишечнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

86-летнего телеведущего Николая Дроздова, попавшего в больницу из-за изменений анализов крови, готовят к экстренной операции на кишечнике, сообщает МК.RU. Медики планировали провести полное обследование организма зоолога, но обнаружили в его теле грыжеподобные «карманы», в которых развился воспалительный процесс. Дроздов был госпитализирован после того, как у него повысились уровни холестерина и ПСА — белка, который считается индикатором состояния предстательной железы.

Николая Дроздова в данный момент готовят к операции. Сам Николай Николаевич подтвердил эту информацию, — говорится в сообщении.

Ранее телеведущий рассказал, что врачи назначили ему обследование и внутримышечные инъекции. Зоолог подчеркнул, что ему сделали шесть уколов. По его словам, он чувствует себя нормально и остается в хорошем расположении духа, несмотря на проблемы со здоровьем. Супруга телеведущего Татьяна Дроздова заявила, что приехала вместе ним в больницу на два дня, чтобы пройти обследования.

В июле Дроздов рассказал, что похудел на 15 килограммов — с 90 до 75. Врачи диагностировали у него дивертикулез, кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы, а также обнаружили кисты в почках.

Дроздов также отметил, что врачи выявили у него катаракту и глаукому. По словам телеведущего, у него возникли проблемы с глазом после неудачного падения в январе. Он отметил, что тогда ему заменили хрусталик.