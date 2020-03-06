Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размещение фотографии поэта и актёра Владимира Высоцкого в рекламе с призывом к сотрудничеству на странице ФБР США в социальной сети — это глупо и неправильно с правовой точки зрения. Так считает сын артиста, режиссёр Никита Высоцкий.

По его словам, с этической стороны размещение фото поэта в подобной рекламе — это более, чем странно. Дело в том, что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству....