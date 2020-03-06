https://static.news.ru/photo/76cb82f2-5f93-11ea-b635-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жителей столицы в предстоящие праздничные выходные с 7 по 9 марта ждёт пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди.
Об этом рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Она сообщила, что такая погода установится из-за атлантического циклона.
У нас погода будет более облачной, чем ожидаем сегодня, местами будут приниматься небольшие дожди, — передаёт РИА Новости её слова.
Позднякова отметила, что наибольшее количество осадков москвичей ждёт 9 марта. Температура сохранится положительной: по ночам ожидается 3--5 градусов тепла, днём — от 7 до 9 градусов, что существенно выше климатической нормы.
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