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В Московском зоопарке в Международный женский день пройдёт акция «8 марта в леопарде» — женщины, пришедшие в этот день в зоопарк в одежде с леопардовым принтом, смогут рассчитывать на бесплатный вход.

По данным администрации, такой одеждой может быть куртка, шапка или рубашка. При этом мужчина в таком наряде получит скидку в 50% на вход.

Представители зоопарка заявляют, что таким образом они хотят напомнить общественности о проблеме защиты и поддержки редких животных семейства кошачьих, в том числе амурских леопардов, которых в дикой природе осталось 103 особи, амурских тигров и азиатских львов.

Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день — надев их расцветку, — передаёт «Экспресс газета».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ивановскую область поздравил женщин с наступающим 8 Марта.