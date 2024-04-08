8 апреля 2024 года: Гавриил Благовест, мультфильмы и солнечное затмение

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Аниматор во время работы в кукольном павильоне киностудии «Союзмультфильм»

8 апреля — 99-й день високосного года. Это в равной степени важная дата для аниматоров и военкомов. А еще это день рождения бесплатных публичных школ. Рассказываем, какой праздник приходится на 8 апреля 2024 года, и скажем пару слов об интересных фактах этого дня, в том числе — о солнечном затмении.

День анимации — праздник 8 апреля в России

В России 8 апреля — праздник мультипликаторов. День анимации учрежден совсем недавно — в 2022 году. Он приурочен к годовщине премьеры кукольной комедии «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Лента режиссера Владислава Старевича стала одним из первых кукольных мультфильмов в мире. А показ «Люканиды» сделался точкой отсчета в развитии российской анимации.

Вот уже третий год подряд 8 апреля проводятся анимационные фестивали и тематические выставки. В телеэфир выходят известные российские мультфильмы. А особо отличившимся аниматорам присуждается государственная премия «Икар». Ее вручают за вклад в развитие мультипликационной отрасли.

8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов РФ

Еще один профессиональный праздник 8 апреля в России — это День сотрудников военных комиссариатов. Его отмечают все работники военкоматов: от комиссаров до членов медкомиссии и ответственных за документооборот.

Празднование проходит весьма скромно. День сотрудников военкоматов не является выходным даже для «виновников торжества». Напротив, они вовсю погружены в работу. Ведь это восьмой день с начала весеннего призыва. К слову, чуть больше об условиях призыва, а именно о болезнях, с которыми не берут в армию, можно прочитать в нашем материале.

Фото: Агентство «Москва» 8 апреля

Гавриил Благовест — народный праздник 8 апреля

В народе 8 апреля — праздник Гавриил Благовест. Он совпадает с церковным празднованием Собора Архангела Гавриила. Согласно Евангелию от Луки, именно Гавриил явился к Деве Марии с вестью о том, что ей суждено стать матерью Спасителя. Поэтому православные христиане чествуют Архангела на следующий день после торжества Благовещения.

Главная церковная традиция праздника 8 апреля — это молитва. К Архангелу Гавриилу обращаются с просьбами:

об укреплении веры;

о преодолении уныния и изгнания дурных мыслей;

о рождении ребенка;

об исцелении, в том числе депрессии;

о преодолении страха.

Пасечники молят Архангела о сохранении пчел и ульев. А охотники просят уберечь их от медведей.

Фото: Jens Mohr / CC BY-SA/Public domain/via Wikimedia Commons Праздники 8 апреля

Приметы на 8 апреля: что можно и нельзя делать

Без примет и поверий обходится мало какой народный праздник. 8 апреля не исключение. Главный запрет на Благовестника касается пряжи. Считается, что прядение после 8 апреля «не пойдет впрок». Славяне считали, что у женщины, занявшейся пряжей после Благовещения, «руки оттянет сухота». Это суеверие легко объяснимо. На этот период приходятся активные полевые работы. А значит, хозяйке стоит отложить домашние дела ради будущего урожая.

Существуют и другие запреты «на Гавриила». Согласно приметам, нельзя:

ходить с распущенными волосами (девушкам) — можно остаться без суженого;

отказывать в помощи — к несчастью;

просить у соседей сахар, муку или соль (женщинам) — муж будет изменять;

обижать животных, особенно скот, — к горю.

Если же говорить о предписаниях, то они зависят от природы. Так, позеленевшая черемуха говорит о том, что пора высаживать картофель. А цветение вербы — знак того, что нужно выставить пчел на пасеке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы 8 апреля

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года

Мы уделили особое внимание праздникам 8 апреля 2024 года. Но нельзя не рассказать об одном знаменательном событии, приходящемся на эту дату. А именно о солнечном затмении. Жители Северной Америки смогут полюбоваться редким явлением — полным затмением Солнца. До России лунная тень, к сожалению, не дойдет.

Солнечное затмение вызывает интерес не только у астрономов, но и у астрологов. Приверженцы эзотерики советуют следовать ряду предписаний. В день затмения рекомендуется заниматься творчеством и йогой, медитировать, проводить время с близкими. А вот важные решения лучше отложить на потом. 8 апреля 2024 не следует:

менять работу;

заключать сделки;

браться за новые дела;

совершать крупные покупки;

заниматься вопросами здоровья;

выяснять отношения.

Конечно, верить в эзотерику или нет — выбор каждого. Но обойти стороной это как минимум любопытное явление нельзя.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Солнечное затмение 8 апреля 2024 года

Какие события произошли 8 апреля

Итак, 8 апреля — праздник для сотрудников военкоматов, аниматоров и пасечников. Но существуют и другие причины, по которым эта дата вызывает интерес. Именно в этот день произошло множество значимых событий. Вот некоторые из них:

1158 год — во Владимире заложен собор Успения Пресвятой Богородицы;

1766 год — в Штатах запатентовали пожарную лестницу;

1782 год — по указу Екатерины II созданы бесплатные публичные народные школы;

1820 год — в Греции обнаружена скульптура «Венера Милосская»;

1853 год — зарегистрирован первый в мире шахматный клуб;

1990 год — состоялась премьера телесериала «Твин Пикс».

Кто из знаменитостей родился 8 апреля

8 апреля 2024 года — годовщина со дня рождения выдающихся политиков, композиторов, спортсменов и других заметных личностей. В их числе:

Джузеппе Тартини (1692–1770) — музыкант, признан самым видным скрипачом XVIII века;

Николай Резанов (1764–1807) — дипломат, предприниматель, руководитель первого российского кругосветного путешествия;

Василий Давыдов (1792–1855) — поэт-декабрист;

Владимир Раевский (1795–1872) — поэт-декабрист;

Август Вильгельм Гофман (1818–1892) — химик, открыл формальдегид, бензидин, изонитрилы и аллиловый спирт;

Эдмунд Гуссерль (1859–1938) — философ, отец феноменологии;

Харви Кушинг (1869–1939) — отец современной нейрохирургии, внес огромный вклад в изучение хирургии мозга;

Леонид Старокадомский (1875–1962) — исследователь, открыл архипелаг Северная Земля;

Вивьен Вествуд (1841–2022) — дизайнер, интегрировала стиль панк в высокую моду;

Александр Чивадзе (1955) — футболист, заслуженный мастер спорта;

Татьяна Проценко (1968–2021) — актриса;

Игорь Акинфеев (1986) — футболист;

Наталья Ищенко (1968) — чемпионка ОИ, Европы и мира в синхронном плавании;

Сергей Устюгов (1992) — лыжник, чемпион ОИ и мира.

Фото: Aaron Favila/ AP/TASS Сергей Устюгов

Именины 8 апреля

Завершая разговор о праздниках 8 апреля 2024 года, вспомним про день ангела. На Благовестника приходятся именины:

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 8 апреля 2024 года. В первую очередь это важная дата для аниматоров и служащих военкоматов. А для сторонников эзотерики это день, в который стоит отложить все важные решения.

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