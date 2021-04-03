74-летний пенсионер из Екатеринбурга покрыл всё тело татуировками

https://static.news.ru/photo/2ecaaf5c-955f-11eb-a0c6-96000091f725_660.jpg Фото: vladimir_spartak_art/instagram.com

Иностранные журналисты заинтересовались 74-летним екатеринбургским пенсионером Владимиром «Спартаком» Седаковым. Он набил на своём теле более 60 татуировок. Мужчина рисует картины, ведёт блог на YouTube и в Instagram. Пенсионер считает, что татуировки на теле дают ему большой энергетический потенциал.

Мне нужны татуировки, так как они дают мне большой энергетический потенциал в борьбе с неприятным, колючим чувством в моей жизни. Это даёт мне силу, а также приносит воспоминания, прошлое, — рассказал Седаков журналистам Reuters.

Tattoos are the secret to happiness for 74-year-old Russian pensioner Vladimir Ilyich Sedakov pic.twitter.com/ktUL6p7Vyc — Reuters (@Reuters) March 30, 2021

Первую татуировки пенсионер нанёс себе в 2019 году. Это был рисунок синицы в полёте, которую он поместил на ногу. После этого он покрыл рисунками всё своё тело. В разговоре с Life мужчина отметил , что было больно, когда делали татуировки на лице и на голове. Он добавил, что «полстакана крови вытекло».

Также Владимир Седаков пишет афоризмы и картины. Весь его дом заставлен работами, сколько их точно, мужчина сказать не может, поэтому измеряет их в килограммах — более 13 кг картин и более 70 кг рукописей. Большое внимание пенсионер уделяет здоровью. В свободное время от творчества он бьёт грушу и занимается карате.

Как писал NEWS.ru, жительница Шотландии Никки Паттерсон установила мировой рекорд по количеству татуировок с одним музыкантом. Девушка нанесла на тело 16 портретов рэпера Эминема. При этом всего на теле девушки 52 татуировки.