https://static.news.ru/photo/3d1a6ac8-6dda-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Врачи приняли решение о выписке 70 пациентов из больницы в Коммунарке. Среди них не было людей с подтверждённым коронавирусом.

Все люди получили от медиков рекомендации по дальнейшему лечению, сообщается на сайте столичного Горздрава.

В учреждении остаётся 412 пациентов. У 156 из них поставлен диагноз пневмония, COVID-19 выявлен у 82 человек.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.