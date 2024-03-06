7 марта: почему девушки встречали Поликарпов день с тоской

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7 марта 2024 года

В наступившем високосном году зима длилась на один день дольше. Из-за этого в народном и церковном календарях произошел небольшой сдвиг. Разбираемся, какой праздник справляют 7 марта 2024 года, какие случаи увековечили эту дату в истории и при чем тут «кислые девки».

7 марта 2024 года — выходной или нет

Накануне Всемирного дня женщин стоит разобраться, как изменится рабочий график россиян. В наступившем году праздник женской солидарности приходится на пятницу. Как и любой другой государственный праздник, он признан выходным.

7 марта 2024 года выпадает на четверг. Россиянам все же придется выйти на работу. Но есть и хорошая новость: предпраздничный трудовой день будет сокращен.

Поликарп или Маврикий: какой праздник отмечают 7 марта 2024 года

Фото: GFreihalter/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons Бывший собор Святого Жан-Батиста (Иоанна Крестителя) в Базасе в департаменте Жиронда (регион Аквитания/Франция), витражи Жозефа Вилле в Верхнем саду, изображения Св. Себастьяна и Св. Поликарпа Смирнского

Давайте разберемся, какой праздник справляют 7 марта в народной среде. Информация в Сети противоречит сама себе. Согласно одним источникам, в этот день поминают Маврикия Апамейского, следуя другим — Поликарпа Смирнского.

Путаница легко объяснима. Из-за «дополнительного» дня 29 февраля переходные празднества сместились на одну календарную клетку. Обычно память мученика Поликарпа из Смирны чтут 8 марта. Но в наступившем году празднество перешло на день ранее. Так что 7 марта 2024 года справляют Поликарпов день.

Поликарпов день: история и традиции праздника 7 марта

Поликарп Смирнский — священномученик, живший в I веке нашей эры в Смирне — одном из древнейших городов Малой Азии. С детства он воспитывался в христианской вере. В юном возрасте начал вести аскетический образ жизни, а позже был рукоположен сначала в диаконы, а потом в епископы. Поликарп почитается как величайший малоазийский богослов. Его перу принадлежит «Послание к Филиппийцам». Епископ принял мученическую смерть: он был сожжен заживо за отказ отречься от Христовой веры.

Фото: Chris06/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Традиции 7 марта

В народе праздник 7 марта стал именоваться Поликарповым днем. В это время незамужние девушки тосковали сильнее обычного. Близился Великий пост — пора, в которую запрещались любые торжества, в том числе свадьбы. Это значило, что девушки, не успевшие подыскать жениха, останутся в одиночестве до самой Пасхи. Опечаленные барышни прятали приданое до лучших времен. Из-за этого праздник получил второе название — Кислые девки.

Праздник 7 марта в России был днем гаданий и ритуалов. С утра незамужние девушки пекли пироги и, прихватив гостинец, навещали одиноких подруг. Согласно поверью, девушка, отведавшая такое лакомство, вскоре встретит любовь.

Еще один «поликарповский» обряд — просеивание снега через подол. Выйдя на околицу, девушки, набрав снег в юбку, просеивали его как через сито. При этом они заговаривали собак: считалось, что где собака залает, там и стоит искать мужа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы 7 марта

Наконец, с появлением месяца на небе девушки выходили во двор и, встав на правую пятку, принимались кружиться. Они просили луну: «Увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Существовали и прочие обряды на замужество: например, девушки наполняли тестом наперстки и тайно выметали сор из избы. Так что в високосные года 7 марта становилось днем заговоров на любовь.

Приметы на 7 марта

Как и любой другой народный праздник, 7 марта обросло приметами и поверьями. Крестьяне наблюдали за птицами, туманом и льдом. Знаки природы позволяли предугадать, чего ждать от погоды в ближайшее время. Вот некоторые из распространенных примет:

Поликарпов день выдался туманным — лето будет дождливым;

сороки прячутся под крышу перед метелью;

сороки улетели в лес — похолодания больше не будет;

крик тетерева предрекает скорое потепление;

грачи вьют гнезда на юге — лето выдастся промозглым;

если лед на реке не сошел, то весенний рыбный улов будет бедным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Птицы на 7 марта

7 марта — церковный праздник в России

Продолжаем говорить про праздники 7 марта 2024 года. На седьмое число переносится День обретения мощей старицы Матроны Московской. Уже в малолетстве незрячая блаженная обрела дар целительства и предвидения. Из-за гонений на веру, устроенных советской властью, она была вынуждена скитаться и не имела пристанища. Несмотря на это, Матрона всегда принимала страждущих. За это она стала народной любимицей.

Мощи блаженной были обретены в 1998 году. Они хранятся на территории московского Покровского монастыря. Впрочем, частички мощей старицы встречаются и за монастырскими пределами. Их можно найти в храме Воскресения Христова (Москва), соборе Святой Живоначальной Троицы (Санкт-Петербург), храме святого Иоанна Предтечи (Красноярск) и не только.

Святую Матрону просят о милости и заступничестве. К ней обращаются с молитвами об исцелении, вразумлении и преодолении жизненных невзгод.

Какие события произошли 7 марта

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press Олимпиада в Сочи

Мы выяснили, какой праздник справляют 7 марта. А вот некоторые события, увековечившие эту дату в мировой истории:

1609 — подавление сговора бояр, планировавших свержение Василия Шуйского;

1768 — по договору с Россией Литовское княжество уравняло права христиан разных конфессий;

1876 — Александр Белл запатентовал телефон;

1960 — сформирован первый отряд советских космонавтов;

2014 — в Сочи начались XI Зимние Паралимпийские игры.

Кто из знаменитостей родился 7 марта

7 марта — день рождения государственных деятелей, изобретателей, творцов, рекордсменов и активистов. В их числе такие выдающиеся личности, как:

Семен Дежнев (1605–1673) — путешественник;

Жозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) — изобретатель, внес вклад в создание фотографии;

Морис Равель (1875–1937) — композитор, один из главных импрессионистов на музыкальном поприще;

Борис Кустодиев (1878–1927) — живописец;

Федор Селин (1899–1960) — футболист-полузащитник;

Ивар Баллангруд (1904–1969) — конькобежец, мировой рекордсмен;

Фото: public domain/wikipedia/commons Ивар Баллангруд

Бетти Холбертон (1917–2001) — программистка, разработчица точки останова — средства исправления программных ошибок;

Кобо Абэ (1924–1993) — литератор-авангардист;

Лидия Иванова (1936–2007) — литератор, журналистка, мастер спорта, актриса, ведущая, кандидат педагогических наук;

Дейвид Балтимор (р. 1938) — вирусолог, нобелевский лауреат, популяризатор науки;

Виктор Савиных (р. 1940) — космонавт;

Виктор Третьяков (р. 1961) — бард, композитор;

Владимир Смирнов (р. 1964) — лыжник, мировой чемпион;

Ай Ядзава (р. 1967) — мангака;

Дженна Фишер (р. 1974) — актриса;

Жером Фернандес (р. 1977) — гандболист, чемпион мира;

Гервин Прайс (р. 1985) — чемпион мира по игре в дартс;

Чейз Калиш (р. 1994) — пловец, чемпион мира;

Аманда Горман (р. 1998) — поэтесса, активистка.

Именины 7 марта

Говоря про праздники 7 марта 2024 года, нельзя не упомянуть именины. Седьмого числа отмечают день ангела:

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Янковский

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 7 марта 2024 года. Весна вступает в свои права, так что самое время присмотреться к птицам. Они подскажут, чего ждать от погоды в будущем.

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