В наступившем високосном году зима длилась на один день дольше. Из-за этого в народном и церковном календарях произошел небольшой сдвиг. Разбираемся, какой праздник справляют 7 марта 2024 года, какие случаи увековечили эту дату в истории и при чем тут «кислые девки».
7 марта 2024 года — выходной или нет
Накануне Всемирного дня женщин стоит разобраться, как изменится рабочий график россиян. В наступившем году праздник женской солидарности приходится на пятницу. Как и любой другой государственный праздник, он признан выходным.
7 марта 2024 года выпадает на четверг. Россиянам все же придется выйти на работу. Но есть и хорошая новость: предпраздничный трудовой день будет сокращен.
Поликарп или Маврикий: какой праздник отмечают 7 марта 2024 года
Давайте разберемся, какой праздник справляют 7 марта в народной среде. Информация в Сети противоречит сама себе. Согласно одним источникам, в этот день поминают Маврикия Апамейского, следуя другим — Поликарпа Смирнского.
Путаница легко объяснима. Из-за «дополнительного» дня 29 февраля переходные празднества сместились на одну календарную клетку. Обычно память мученика Поликарпа из Смирны чтут 8 марта. Но в наступившем году празднество перешло на день ранее. Так что 7 марта 2024 года справляют Поликарпов день.
Поликарпов день: история и традиции праздника 7 марта
Поликарп Смирнский — священномученик, живший в I веке нашей эры в Смирне — одном из древнейших городов Малой Азии. С детства он воспитывался в христианской вере. В юном возрасте начал вести аскетический образ жизни, а позже был рукоположен сначала в диаконы, а потом в епископы. Поликарп почитается как величайший малоазийский богослов. Его перу принадлежит «Послание к Филиппийцам». Епископ принял мученическую смерть: он был сожжен заживо за отказ отречься от Христовой веры.
В народе праздник 7 марта стал именоваться Поликарповым днем. В это время незамужние девушки тосковали сильнее обычного. Близился Великий пост — пора, в которую запрещались любые торжества, в том числе свадьбы. Это значило, что девушки, не успевшие подыскать жениха, останутся в одиночестве до самой Пасхи. Опечаленные барышни прятали приданое до лучших времен. Из-за этого праздник получил второе название — Кислые девки.
Праздник 7 марта в России был днем гаданий и ритуалов. С утра незамужние девушки пекли пироги и, прихватив гостинец, навещали одиноких подруг. Согласно поверью, девушка, отведавшая такое лакомство, вскоре встретит любовь.
Еще один «поликарповский» обряд — просеивание снега через подол. Выйдя на околицу, девушки, набрав снег в юбку, просеивали его как через сито. При этом они заговаривали собак: считалось, что где собака залает, там и стоит искать мужа.
Наконец, с появлением месяца на небе девушки выходили во двор и, встав на правую пятку, принимались кружиться. Они просили луну: «Увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Существовали и прочие обряды на замужество: например, девушки наполняли тестом наперстки и тайно выметали сор из избы. Так что в високосные года 7 марта становилось днем заговоров на любовь.
Приметы на 7 марта
Как и любой другой народный праздник, 7 марта обросло приметами и поверьями. Крестьяне наблюдали за птицами, туманом и льдом. Знаки природы позволяли предугадать, чего ждать от погоды в ближайшее время. Вот некоторые из распространенных примет:
- Поликарпов день выдался туманным — лето будет дождливым;
- сороки прячутся под крышу перед метелью;
- сороки улетели в лес — похолодания больше не будет;
- крик тетерева предрекает скорое потепление;
- грачи вьют гнезда на юге — лето выдастся промозглым;
- если лед на реке не сошел, то весенний рыбный улов будет бедным.
7 марта — церковный праздник в России
Продолжаем говорить про праздники 7 марта 2024 года. На седьмое число переносится День обретения мощей старицы Матроны Московской. Уже в малолетстве незрячая блаженная обрела дар целительства и предвидения. Из-за гонений на веру, устроенных советской властью, она была вынуждена скитаться и не имела пристанища. Несмотря на это, Матрона всегда принимала страждущих. За это она стала народной любимицей.
Мощи блаженной были обретены в 1998 году. Они хранятся на территории московского Покровского монастыря. Впрочем, частички мощей старицы встречаются и за монастырскими пределами. Их можно найти в храме Воскресения Христова (Москва), соборе Святой Живоначальной Троицы (Санкт-Петербург), храме святого Иоанна Предтечи (Красноярск) и не только.
Святую Матрону просят о милости и заступничестве. К ней обращаются с молитвами об исцелении, вразумлении и преодолении жизненных невзгод.
Какие события произошли 7 марта
Мы выяснили, какой праздник справляют 7 марта. А вот некоторые события, увековечившие эту дату в мировой истории:
- 1609 — подавление сговора бояр, планировавших свержение Василия Шуйского;
- 1768 — по договору с Россией Литовское княжество уравняло права христиан разных конфессий;
- 1876 — Александр Белл запатентовал телефон;
- 1960 — сформирован первый отряд советских космонавтов;
- 2014 — в Сочи начались XI Зимние Паралимпийские игры.
Кто из знаменитостей родился 7 марта
7 марта — день рождения государственных деятелей, изобретателей, творцов, рекордсменов и активистов. В их числе такие выдающиеся личности, как:
- Семен Дежнев (1605–1673) — путешественник;
- Жозеф Нисефор Ньепс (1765–1833) — изобретатель, внес вклад в создание фотографии;
- Морис Равель (1875–1937) — композитор, один из главных импрессионистов на музыкальном поприще;
- Борис Кустодиев (1878–1927) — живописец;
- Федор Селин (1899–1960) — футболист-полузащитник;
- Ивар Баллангруд (1904–1969) — конькобежец, мировой рекордсмен;
- Бетти Холбертон (1917–2001) — программистка, разработчица точки останова — средства исправления программных ошибок;
- Кобо Абэ (1924–1993) — литератор-авангардист;
- Лидия Иванова (1936–2007) — литератор, журналистка, мастер спорта, актриса, ведущая, кандидат педагогических наук;
- Дейвид Балтимор (р. 1938) — вирусолог, нобелевский лауреат, популяризатор науки;
- Виктор Савиных (р. 1940) — космонавт;
- Виктор Третьяков (р. 1961) — бард, композитор;
- Владимир Смирнов (р. 1964) — лыжник, мировой чемпион;
- Ай Ядзава (р. 1967) — мангака;
- Дженна Фишер (р. 1974) — актриса;
- Жером Фернандес (р. 1977) — гандболист, чемпион мира;
- Гервин Прайс (р. 1985) — чемпион мира по игре в дартс;
- Чейз Калиш (р. 1994) — пловец, чемпион мира;
- Аманда Горман (р. 1998) — поэтесса, активистка.
Именины 7 марта
Говоря про праздники 7 марта 2024 года, нельзя не упомянуть именины. Седьмого числа отмечают день ангела:
- Варвара;
- Елизавета;
- Ирина;
- Арина;
- Андрей;
- Афанасий;
- Сергей;
- Степан;
- Федор;
- Филипп;
- Николай;
- Сергей;
- Михаил;
- Иосиф;
- Владимир;
- Иван;
- Виктор.
Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 7 марта 2024 года. Весна вступает в свои права, так что самое время присмотреться к птицам. Они подскажут, чего ждать от погоды в будущем.
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