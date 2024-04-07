7 апреля: празднуем Благовещение, день геолога, бобров и кофейных кексов

Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

7 апреля 2024 года

7 апреля соответствует 98 дню 2024 года у тех, кто живет согласно григорианскому календарю. До начала следующего года остается 268 дней. Восточные христиане отмечают Благовещение: в этот праздник разрешено небольшое послабление в великопостном меню. В России 7 апреля профессиональный праздник у российских геологов, а все причастные отмечают день появления Рунета. Расскажем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 7 апреля 2024 года.

Какой важный праздник отмечают 7 апреля восточные христиане

7 апреля 2024года у восточных христиан праздник Благовещения. Православные радуются Благой вести, которую принес будущей Богородице архангел Гавриил.

В Благовест, как и в другие крупные церковные праздники, запрещено выполнять любую работу по дому, также не рекомендуется делать стрижки и рукодельничать. Поскольку праздник выпадает на один из дней Великого поста, сегодня есть смягчение в меню — 7 апреля всем постящимся дозволяется поставить на стол рыбу, икру и морепродукты. Также разрешается бокал вина и горячая пища с растительным маслом.

Фото: Sailko/CC BY 3.0/Wikimedia Праздник 7 апреля 2024 года

Другие праздники 7 апреля в России и мире

7 апреля в России и других странах мира отмечают еще целый ряд праздников.

На 7 апреля 2024 года приходится 76 годовщина вступления в силу устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Именно в эту дату отмечают День здоровья на всей Земле.

День геолога. Профессиональный праздник тех самых людей с рюкзаками и гитарами, которых так романтизировали в определенный период истории СССР. Именно благодаря их работе мы знаем, где в нашей стране находятся залежи полезных ископаемых.

День рождения Рунета. 30 лет назад в международной базе данных появился домен верхнего уровня .ru.

День косметолога. Профессиональный праздник тех специалистов, благодаря которым женщины, а нередко и современные мужчины, сохраняют красоту и выглядят моложе своих лет.

В Якутии 7 апреля 2024 года отмечают важный праздники — День отца. Все мы знаем, как много хороший отец может сделать для своих малышей. Ведь родитель, это не только тот, кто кормит и одевает, но и тот, кто учит, направляет и вдохновляет.

День государственных органов рыбоохраны. Праздник у тех самых специалистов, которые следят, чтобы рыбу ловили законными методами в разрешенных местах.

Международный день бобра. Забавное совпадение в связи с великопостным меню на этот день: в Средние века Католическая церковь на полном серьезе утверждала, что хвост бобра можно есть в пост, потому что бобер — это животное, а вот его хвост слишком похож на рыбу. Поэтому, он, скорее всего, рыба. А рыбу в некоторые дни поста есть можно.

День кофейных кексов. Тех самых кексов, вприкуску с которыми так вкусно пить утренний кофе. Их даже можно приготовить постными. Поэтому — никаких ограничений для их почитателей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru 7 апреля

Какие исторические праздники и памятные даты отмечают 7 апреля

На 7 апреля 2024 года выпадает ряд событий прошлого, оказавших влияние на историю человечества.

1348 год — дата основания первого славянского высшего учебного заведения. Сегодня Карлов университет в столице Чехии считается одним из самых старых на территории Европы.

1795 год — во Франции на законодательном уровне утверждено использование ее гражданами метрической системы мер. Именно на территории Франции, в пригороде Парижа, сегодня хранятся эталоны метра и килограмма.

1803 год — в России впервые употреблено сочетание, которое теперь является устойчивым — «железная дорога». До публикации статьи в «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» систему для движения поездов называли «чугунной дорогой».

1934 год — в Советском союзе появился Главрыбвод, который заведовал комплексом мероприятий по охране рыбного хозяйства на водоемах СССР.

1946 год — в составе Союза появился новый регион — Кенигсбергская область. Спустя три месяца она стала Калиниградской.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Памятные даты 7 апреля

1948 год — дата начала действия устава ВОЗ.

1989 год — в водах Норвежского моря пошла ко дну советская подлодка К-278 «Комсомолец». Причиной аварии стал пожар в двух отсеках, 42 человека погибли, 27 удалось спасти. Корпус судна до сих пор находится на глубине 1,67 тыс. м, атомный реактор лодки надежно заглушен. 7 апреля с тех пор стал днем памяти всех погибших подводников СССР и России.

1994 год — первая запись о домене верхнего уровня .ru появилась в международной базе данных. Дата считается днем появления Рунета.

В этот день появились на свет:

1891 год — плотник из Дании, специализировавшийся на изготовлении детских игрушек, и в 1932 году изобретший конструктор LEGO, Оле Кирк Кристиансен.

1939 год — выдающийся американский режиссер, создавший такие шедевры, как трилогию «Крестный отец», «Кояанискатси», «Апокалипсис сегодня», «Трудности перевода», Фрэнсис Форд Коппола.

1954 год — актер из Гонконга, сделавший карьеру в Голливуде, мастер боевых искусств, каскадер, известный по фильмам «Кунг-фу жеребец», «Доспехи бога», «Иностранец», Чан Кон Сан, известный миру под псевдонимом Джеки Чан.

Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дни рождения 7 апреля

1962 год — советский бард и шансонье, прославившийся композициями «Владимирский централ», «Кольщик», «Золотые купола», «Девочка-пай», «Приходите в мой дом», «Жиган-лимон», Михаил Воробьев, более известный под псевдонимом Михаил Круг.

Также в этот день мир покинули:

1614 год — итальянский художник, автор произведений «Снятие Пятой Печати», «Вид Толедо», «Погребение Графа Оргаса», «Совлечение Одежд с Христа», «Поклонение Пастухов», Доменикос Теотокопулос, творивший под псевдонимом Эль Греко.

1823 год — французский исследователь и изобретатель, придумавший воздушный шар, Жак Александр Сезар Шарль.

1908 год — один из четверых авторов, выпускавших произведения под псевдонимом Козьма Прутков, Алексей Жемчужников.

1947 год — американский изобретатель и новатор, основатель корпорации Ford, Генри Форд.

2008 год — советский актер, известный по фильмам «Ребро Адама», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «Криминальный талант», «Средь бела дня...», «Тростинка на ветру», Андрей Толубеев.

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