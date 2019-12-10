Шесть миллионов человек ежегодно становятся жертвами противоправных действий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Анализируя данные соцопроса, можно оценить численность пострадавших от преступных посягательств и преступлений в 6 млн граждан в год, — сказала омбудсмен.
Она также отметила, что за последний год, по данным соцопроса, жертвами преступлений стали 1288 человек и 3000 человек — за последние пять лет.
Как ранее писал NEWS.ru, судебная экспертиза признала Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, невменяемым. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру, кроме того, выписано постановление о его принудительном лечении.
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