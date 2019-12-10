https://static.news.ru/photo/a5fdb77e-1bf1-11ea-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть миллионов человек ежегодно становятся жертвами противоправных действий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Анализируя данные соцопроса, можно оценить численность пострадавших от преступных посягательств и преступлений в 6 млн граждан в год, — сказала омбудсмен.

Она также отметила, что за последний год, по данным соцопроса, жертвами преступлений стали 1288 человек и 3000 человек — за последние пять лет.

Как ранее писал NEWS.ru, судебная экспертиза признала Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, невменяемым. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру, кроме того, выписано постановление о его принудительном лечении.