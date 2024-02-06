6 февраля: день памяти Ксении Петербуржской и другие праздники в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники в России 6 февраля

6 февраля — 37-й день года в григорианском календаре и 24-й — в юлианском. До конца високосного 2024 года остается ровно 329 дней. Рассказываем, какие праздники выпадают на 6 февраля и благодаря каким событиям эта дата закрепилась в истории мира.

Церковные праздники 6 февраля

6 февраля православные христиане будут чтить память Блаженной Ксении Петербуржской. Эта дата приурочена к Дню ангела, а потому считается праздником. Кроме того, тезоименитство празднуют Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей и Ян.

6 февраля именины также отмечают те, кого в мирской жизни зовут Оксанами и Аксиньями. У древних славян считалось, что с этого дня зима идет на убыль: полагалось проверять запасы хлеба, мяса и овощей. Если хлеба оставалось мало, то цены на зерно с этой даты повышались. Это означало, что следует туже затянуть пояса, чтобы дожить до весны.

Какие приметы приходятся на 6 февраля

Разумеется, у древних людей на каждый день были свои приметы, запреты и традиции. Так, язычники, а вслед за ними и христиане полагали, что в этот день запрещено менять постельное белье, ухаживать за кожей и ногтями на ногах, затягивать любые узлы, ставить квас или брагу.

Считалось, что погода 6 февраля определяла то, какой будет вся весна.

Если облаков в этот день мало и они плывут высоко, то скоро начнется оттепель.

Много звезд на небе обещали теплую погоду и снегопады. Если небо казалось пустым — ждали заморозков и метелей.

Также славяне были уверены, что штиль на 6 февраля предвещал вёдро с середины июля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церковные праздники 6 февраля

Памятные даты и праздники 6 февраля

На 6 февраля в мире приходится еще несколько праздников:

День ступеней.

День палочек для еды (отмечается в США).

День мороженого из йогурта.

Последователи пророка Заратустры празднуют День Сраоши (хранителя слова).

Израильтяне отмечают Новый год для плодовых деревьев.

В Новой Зеландии празднуют День Вайтанги (местность, где было подписано первое соглашение между племенами маори и британцами).

День поста и духовных практик в Индии.

Кроме того, 6 февраля праздничный день для барменов во всем мире.

Также в разные годы и века 6 февраля в мире происходили следующие события:

1191 год — буллой папы римского Клемента III был утвержден Тевтонский орден.

1643 год — открытие островов Фиджи.

1663 год — отчеканена первая золотая гинея по указу английского монарха Карла II.

1689 год — наследник русского престола Петр Алексеевич (будущий первый император Петр I) венчался со своей первой женой Евдокией Лопухиной.

1788 год — Массачусетс вошел в состав американских штатов.

1815 год — в США выделены средства на строительство первой железной дороги для пассажирских перевозок.

1865 год — в Санкт-Петербурге появилась традиция производить из пушки полуденный выстрел.

1900 год — Александр Попов первый раз в истории человечества с помощью радио отправил в море сигнал бедствия об унесенных на льдине рыбаках.

1918 год — британские женщины в возрасте от 30 лет, замужние или имеющие высшее образование, получили право голоса на выборах.

1936 год — Адольф Гитлер открыл IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене.

1943 год — на Урале основана Курганская область

1945 год — в столице Великобритании начала работу Всемирная федерация профсоюзов.

1948 год — впервые в истории человечества астрономы приняли эхосигнал с Луны.

1950 год — советский МиГ-17 стал первым из запущенных в серию самолетов, который смог превысить скорость звука (1193,256 км/ч) в горизонтальном полете.

1952 год — начало правления британской королевы Елизаветы II.

1968 год — генерал Шарль де Голль открыл X зимние Олимпийские игры в Гренобле.

2000 год — впервые в истории Финляндии во главе государства встала женщина-президент Тарья Халонен.

2023 год — в Турции и Сирии произошло одно из самых сильных землетрясений в XXI веке, погибли более 57 тыс. человек.

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Кто родился и умер 6 февраля

6 февраля стал днем рождения для следующих персон:

1536 год — политик и военный, который объединил Японию, Тоётоми Хидэёси.

1665 год — королева Англии, Шотландии и Ирландии Анна Стюарт.

1883 год — советский авиаконструктор Дмитрий Григорович.

1892 год — герой Первой мировой войны, русский летчик-ас Иван Лойко.

1895 год — диетолог, первый американский пропагандист ЗОЖ Поль Брэгг.

1911 год — американский актер, 40-й президент США Рональд Рейган.

1912 год — супруга Адольфа Гитлера Ева Браун.

1913 год — палеоантрополог, археолог, автор находок останков гоминид в Олдувайском ущелье в Африке Мэри Лики.

1929 год — автор находки первой берестяной грамоты в Великом Новгороде академик Валентин Янин.

1929 год — изобретатель одноразового шприца из пластика новозеландец Колин Мердок.

1945 год — регги-музыкант Боб Марли.

1960 год — продюсер и музыкант Игорь Матвиенко.

1961 год — тележурналист, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

1961 год — рок-музыкант, основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков.

1962 год — рок-музыкант и лидер музыкальных групп Guns N’ Roses и AC/DC Эксл Роуз.

1964 год — известный режиссер и автор сценариев к кинофильмам Андрей Звягинцев.

1967 год — автор мультсериала про Масяню, сценарист и режиссер Олег Куваев (признан Минюстом РФ иноагентом).

1969 год — советский и российский игрок в баскетбол, тренер Евгений Пашутин.

1973 год — рок-музыкант, поэт, бывший солист группы «Король и Шут» Андрей Князев.

6 февраля в разные годы умерли или погибли следующие выдающиеся личности в мировой истории:

1612 год — создатель григорианского календаря немецкий астроном Христофор Клавиус.

1685 год — английский монарх Карл II.

1695 год — султан Османской империи Ахмед II.

1804 год — британский философ и священник Джозеф Пристли.

1881 год — архитектор, автор проектов храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты, Николаевских вокзалов в обеих столицах Константин Тон.

1894 год — один из первопроходцев в становлении абдоминальной хирургии, немецкий врач Теодор Бильрот.

1918 год — выдающийся художник-модернист Густав Климт.

1952 год — британский монарх Георг VI.

1952 год — советский разработчик оружия Георгий Шпагин.

1980 год — один из первых селекционеров картофеля в СССР Александр Лорх.

1985 год — английский писатель, автор детективов-бестселлеров Джеймс Хедли Чейз.

2008 год — английский гонщик, участник первой гонки «Формула-1» Тони Рольт.

2011 год — британский музыкант Гэри Мур.

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