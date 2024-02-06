6 февраля — 37-й день года в григорианском календаре и 24-й — в юлианском. До конца високосного 2024 года остается ровно 329 дней. Рассказываем, какие праздники выпадают на 6 февраля и благодаря каким событиям эта дата закрепилась в истории мира.
Церковные праздники 6 февраля
6 февраля православные христиане будут чтить память Блаженной Ксении Петербуржской. Эта дата приурочена к Дню ангела, а потому считается праздником. Кроме того, тезоименитство празднуют Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей и Ян.
6 февраля именины также отмечают те, кого в мирской жизни зовут Оксанами и Аксиньями. У древних славян считалось, что с этого дня зима идет на убыль: полагалось проверять запасы хлеба, мяса и овощей. Если хлеба оставалось мало, то цены на зерно с этой даты повышались. Это означало, что следует туже затянуть пояса, чтобы дожить до весны.
Какие приметы приходятся на 6 февраля
Разумеется, у древних людей на каждый день были свои приметы, запреты и традиции. Так, язычники, а вслед за ними и христиане полагали, что в этот день запрещено менять постельное белье, ухаживать за кожей и ногтями на ногах, затягивать любые узлы, ставить квас или брагу.
- Считалось, что погода 6 февраля определяла то, какой будет вся весна.
- Если облаков в этот день мало и они плывут высоко, то скоро начнется оттепель.
- Много звезд на небе обещали теплую погоду и снегопады. Если небо казалось пустым — ждали заморозков и метелей.
- Также славяне были уверены, что штиль на 6 февраля предвещал вёдро с середины июля.
Памятные даты и праздники 6 февраля
На 6 февраля в мире приходится еще несколько праздников:
- День ступеней.
- День палочек для еды (отмечается в США).
- День мороженого из йогурта.
- Последователи пророка Заратустры празднуют День Сраоши (хранителя слова).
- Израильтяне отмечают Новый год для плодовых деревьев.
- В Новой Зеландии празднуют День Вайтанги (местность, где было подписано первое соглашение между племенами маори и британцами).
- День поста и духовных практик в Индии.
Кроме того, 6 февраля праздничный день для барменов во всем мире.
Также в разные годы и века 6 февраля в мире происходили следующие события:
1191 год — буллой папы римского Клемента III был утвержден Тевтонский орден.
1643 год — открытие островов Фиджи.
1663 год — отчеканена первая золотая гинея по указу английского монарха Карла II.
1689 год — наследник русского престола Петр Алексеевич (будущий первый император Петр I) венчался со своей первой женой Евдокией Лопухиной.
1788 год — Массачусетс вошел в состав американских штатов.
1815 год — в США выделены средства на строительство первой железной дороги для пассажирских перевозок.
1865 год — в Санкт-Петербурге появилась традиция производить из пушки полуденный выстрел.
1900 год — Александр Попов первый раз в истории человечества с помощью радио отправил в море сигнал бедствия об унесенных на льдине рыбаках.
1918 год — британские женщины в возрасте от 30 лет, замужние или имеющие высшее образование, получили право голоса на выборах.
1936 год — Адольф Гитлер открыл IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене.
1943 год — на Урале основана Курганская область
1945 год — в столице Великобритании начала работу Всемирная федерация профсоюзов.
1948 год — впервые в истории человечества астрономы приняли эхосигнал с Луны.
1950 год — советский МиГ-17 стал первым из запущенных в серию самолетов, который смог превысить скорость звука (1193,256 км/ч) в горизонтальном полете.
1952 год — начало правления британской королевы Елизаветы II.
1968 год — генерал Шарль де Голль открыл X зимние Олимпийские игры в Гренобле.
2000 год — впервые в истории Финляндии во главе государства встала женщина-президент Тарья Халонен.
2023 год — в Турции и Сирии произошло одно из самых сильных землетрясений в XXI веке, погибли более 57 тыс. человек.
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Поисково-спасательные группы работают на руинах разрушенных зданий в провинции Хатай
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Спасатели в провинции Хатай разбирают развалины разрушенного дома
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Спасатель и спасенная им девочка, извлеченная из под завала
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Раздача гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в провинция Хатай
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Крепость в Газиантепе, частично разрушенная в результате землетрясения
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Обрушившиеся здания школы Митхатпаша возле православной церкви в Искендеруне
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Аэросъемка разрушений в городе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш
Кто родился и умер 6 февраля
6 февраля стал днем рождения для следующих персон:
1536 год — политик и военный, который объединил Японию, Тоётоми Хидэёси.
1665 год — королева Англии, Шотландии и Ирландии Анна Стюарт.
1883 год — советский авиаконструктор Дмитрий Григорович.
1892 год — герой Первой мировой войны, русский летчик-ас Иван Лойко.
1895 год — диетолог, первый американский пропагандист ЗОЖ Поль Брэгг.
1911 год — американский актер, 40-й президент США Рональд Рейган.
1912 год — супруга Адольфа Гитлера Ева Браун.
1913 год — палеоантрополог, археолог, автор находок останков гоминид в Олдувайском ущелье в Африке Мэри Лики.
1929 год — автор находки первой берестяной грамоты в Великом Новгороде академик Валентин Янин.
1929 год — изобретатель одноразового шприца из пластика новозеландец Колин Мердок.
1945 год — регги-музыкант Боб Марли.
1960 год — продюсер и музыкант Игорь Матвиенко.
1961 год — тележурналист, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
1961 год — рок-музыкант, основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков.
1962 год — рок-музыкант и лидер музыкальных групп Guns N’ Roses и AC/DC Эксл Роуз.
1964 год — известный режиссер и автор сценариев к кинофильмам Андрей Звягинцев.
1967 год — автор мультсериала про Масяню, сценарист и режиссер Олег Куваев (признан Минюстом РФ иноагентом).
1969 год — советский и российский игрок в баскетбол, тренер Евгений Пашутин.
1973 год — рок-музыкант, поэт, бывший солист группы «Король и Шут» Андрей Князев.
6 февраля в разные годы умерли или погибли следующие выдающиеся личности в мировой истории:
1612 год — создатель григорианского календаря немецкий астроном Христофор Клавиус.
1685 год — английский монарх Карл II.
1695 год — султан Османской империи Ахмед II.
1804 год — британский философ и священник Джозеф Пристли.
1881 год — архитектор, автор проектов храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты, Николаевских вокзалов в обеих столицах Константин Тон.
1894 год — один из первопроходцев в становлении абдоминальной хирургии, немецкий врач Теодор Бильрот.
1918 год — выдающийся художник-модернист Густав Климт.
1952 год — британский монарх Георг VI.
1952 год — советский разработчик оружия Георгий Шпагин.
1980 год — один из первых селекционеров картофеля в СССР Александр Лорх.
1985 год — английский писатель, автор детективов-бестселлеров Джеймс Хедли Чейз.
2008 год — английский гонщик, участник первой гонки «Формула-1» Тони Рольт.
2011 год — британский музыкант Гэри Мур.
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