6 апреля: день сиамских кошек, Помпеев и возрождения Олимпийских игр

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

6 апреля

6 апреля — 97-й день 2024 года для тех, кто живет в соответствии с григорианским календарем. До начала 2025 года остается 269 дней. 6 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следствия, у православных — предпразднство Благовещения и Родительская суббота, в Москве — праздник трамвая. Узнаем, какие еще памятные даты приходятся на 6 апреля 2024 года.

Какие церковные праздники отмечают 6 апреля в России

У православных христиан 6 апреля — 20-й день Великого поста. В пищу разрешено употреблять каши, супы, овощные гарниры с добавлением растительного масла. До праздника Великой Пасхи остается 28 дней.

Также на 6 апреля выпадает Вторая великопостная родительская суббота. Служители церкви рекомендуют в этот день посетить храм, заказать поминальные службы за упокой усопших родных и близких, поставить свечи за помин души, оставить постные продукты на панихидном столе в храме.

6 апреля 2024 года восточные христиане готовятся отмечать Благовещение Богородицы — день, предшествующий празднику, называется предпразднство. С вечера в храмах будут проходить службы в память о благой вести, которую получила Дева Мария.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Праздники 6 апреля 2024 года

Другие праздники, которые отметят 6 апреля 2024 года

6 апреля 2024 года можно отметить еще целый ряд памятных дат и событий.

6 апреля в России свой профессиональный праздник отметят сотрудники следственных органов. Если среди ваших знакомых нет людей этой профессии, то можно посмотреть фильмы «Ко мне, Мухтар!», «Деревенский детектив», «Тайны следствия», «Турецкий гамбит», «Следствие ведут ЗнаТоКи», чтобы понять, насколько сложна и важна работа этих специалистов.

День рождения трамваев в Москве. Если у вас выдалась свободная суббота — прокатитесь на трамвае по историческому центру столицы.

Международный день хождения по огню. В детстве казалось, что выполнять такой фокус могут только индийские йоги. На самом деле после достаточного количества тренировок сделать это может любой человек.

День бирки. Та самая вещь, с которой начинается любой спектакль или концерт. После 22 марта оставшиеся у выживших бирки из гардероба в «Крокусе» стали одним из символов тяжелой трагедии.

Международный день битвы подушками. Любимое занятие детей и даже некоторых взрослых, если хочется подурачиться и забыть обо всех проблемах.

Всемирный день настольного тенниса. Вспоминаем правила игры, которым учил Форрест Гамп, берем ракетку и отправляемся заниматься настольным видом спорта.

День попкорна с карамелью. Карамель второй день остается поводом для праздника. Для тех, кто не очень любит сладкое, сообщаем, что попкорн с карамелью принято еще и солить.

День сиамских кошек. Грациозные, голубоглазые, своенравные — одна из самых красивых и старых пород кошек. Выведена в Таиланде до XIV века.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Праздники 6 апреля

Какие исторические праздники отмечают 6 апреля

Разумеется, за всю историю человечества в эту дату произошло немало важных событий. Узнаем, какие праздники и важные даты можно отметить 6 апреля 2024 года.

1748 год — в Италии обнаружены руины города Помпеи, погибшего в 79 г. н. э. из-за извержения Везувия. В первые десятилетия раскопки велись варварским способом, из-за чего множество уникальных артефактов было утрачено. Однако и то, что сохранилось, позволяет оценить высокий уровень культуры и науки Древнего Рима.

1772 год — в Российской империи по указу Екатерины II отменен налог на ношение бороды, который ввел Петр I.

1830 год — американец Джозеф Смит основал Церковь Христа, более известную как мормонская церковь. Сегодня в мире насчитывается около 14 млн мормонов.

1896 год — в Афинах началось торжественное открытие возрожденных Олимпийских игр.

1899 год — на улицы Москвы выехал первый трамвай на электрической тяге. Вагоны двигались по маршруту с интервалом в 14 минут, а проезд от конечной до конечной стоил 6 копеек.

1927 год — на улицах Ленинграда стали массово устанавливать телефоны-автоматы. Теперь любой горожанин мог при необходимости вызвать пожарную службу, милицию или скорую помощь.

1938 год — американский химик Рой Планкетт изобрел тефлон.

1973 год — американцы успешно осуществили запуск автоматической межпланетной станции «Пионер-11». Корабль был направлен к Сатурну.

Фото: NASA Важные события 6 апреля

1985 год — в США первый в мире человек с искусственным сердцем Уильям Шредер успешно прошел послеоперационную реабилитацию и выписался из больницы.

В этот день родились:

1810 год — британский исследователь природы, изобретший современный аквариум, Филип Генри Госсе.

1836 год — русский врач, выдающийся хирург Николай Склифософский.

1928 год — американский биохимик, один из авторов расшифровки ДНК, заложивший основы молекулярной биологии как отдельного направления науки, Джеймс Дьюи Уотсон.

1942 год — американский режиссер, продюсер, прославившийся работой над фильмами и сериалами «Человек дождя», «Тутси», «Доброе утро, Вьетнам», «Сфера», «Борджиа», Барри Левинсон.

1956 год — советский музыкант, известный своими песнями «Каракум», «Парень с гитарой», «Дорогие мои старики», «Желаю тебе», «Скрипка-лиса», Игорь Саруханов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Дни рождения 6 апреля

1972 год — российский музыкант, работающий в жанре электронной музыки, прославившийся композициями «Счастье есть», «На заре», «Джунгли зовут», Евгений Рудин, более известный как DJ Грув.

В этот день мир покинули:

1199 год — английский король из династии Плантагенетов, ставший героем романа своего соотечественника Мориса Хьюлетта, Ричард I Львиное Сердце.

1520 год — итальянский художник, известный по работам «Сикстинская Мадонна», «Три грации», «Преображение», «Святой Георгий и дракон», «Мадонна с младенцем», Рафаэль Санти.

1625 год — английский король, основатель династии Стюартов Яков I.

1971 год — русский композитор, автор таких произведений, как «Игра в карты», «Орфей», «Царь Эдип», «Персефона», «Симфония псалмов», Игорь Стравинский.

1992 год — американский фантаст, популяризатор различных направлений науки, автор произведений «Я, робот», «Конец вечности», «Двухсотлетний человек», «Галактическая империя», Айзек Азимов.

2022 год — политик, основатель и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Читайте также:

5 апреля: день супа, бубенцов на кошачьих ошейниках и Ледового побоища

4 апреля: праздник иконы Богоматери «Изборская», день крыс и моркови

3 апреля: день кофемолки, водяного и Кирилла Катаника

2 апреля: Фотинья Колодезница, день хорька и Тайной канцелярии

1 апреля: Дарья Грязная, день смеха и растворимого кофе