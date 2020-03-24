https://static.news.ru/photo/712a674e-6dc3-11ea-944f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Правительство сообщило о ситуации с распространением коронавируса в России. За 23 марта было зафиксировано 57 новых случаев заражения.

Заболевшие выявлены в Москве (28 человек), Санкт-Петербурге (5 человек), Воронежской и Свердловской областях (по 4 человека), Республике Башкортостан (3 человека), Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае (по 2 человека), а также по 1 пациенту в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Республиках Чечня и Татарстан, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Все инфицированные в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной обстановкой с COVID-19. В настоящий момент они доставлены в специальные инфекционные боксы.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.

В Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысяч человек и 101 тысяча выздоровели.