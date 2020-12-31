Собянин: более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от COVID

https://static.news.ru/photo/8ce91f80-4c5b-11eb-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более 100 тысяч жителей Москвы записались на вакцинацию от коронавируса до начала новогодних праздников.

Такие данные мэр столицы РФ Сергей Собянин озвучил в интервью телеканалу «Россия 1». Он добавил, что более 50 тысяч москвичей успели сделать прививку в предновогодний период.

В последние дни записываются уже больше десятка тысяч [москвичей] каждый день. <...> И это в преддверии Нового года, а что будет после? — задался вопросом градоначальник.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю расширяется список категорий граждан, которые могут получить прививку. В него уже входят люди старше 60 лет, работники сфер образования, здравоохранения, культуры, услуг, торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сотрудники социальных служб, центров госуслуг «Мои документы», СМИ, органов охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций, а также волонтёры.

Привиться можно в 70 пунктах, открытых на базе поликлиник. Они работают с 08:00 до 20:00. При обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий работу в компании, сотрудники которой имеют приоритетное право на вакцинацию.

Ранее Собянин сообщил, что москвичи, поставившие вакцину от коронавируса, смогут вернуться к нормальной жизни, передавал NEWS.ru. По его словам, прививка от COVID-19 не только снижает риск заболеть для вакцинированного человека, но и не даёт ему стать источником заражения для других.