В Артек отправят 50 пострадавших от подтопления в Кургане школьников

Международный детский центр «Артек» примет 50 детей из районов Курганской области, пострадавших от подтопления. Также отдых в лагере получат дети из других округов области, таких как Курган, Кетовский, Белозерский, Куртамышский, Притобольный и Целинный, сообщается в Telegram-канале администрации Звериноголовского округа.

В смене с 4 по 24 мая участвуют школьники 5-11 классов из региона, в том числе 5 детей из Звериноголовского округа. Двое детей из села Звериноголовское, двое из села Прорывное и один из села Озерное отправятся в Крым, — говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что дополнительные квоты на отдых для школьников были выделены Министерством просвещения РФ. Доставку детей и сопровождающих до Крыма организует Департамент образования и науки Курганской области за счет средств областного бюджета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты МЧС ждут прихода паводков в Тюменскую и Курганскую области в середине недели. Он уточнил, что власти принимают все необходимые меры. При этом в Оренбуржье половодье пошло на спад: вода медленно уходит, там образовалось большое число освободившихся домохозяйств.