50-летняя женщина разочаровалась в групповом сексе на трезвую голову

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секс-коуч Рич Юзвяк посоветовал читательнице проанализировать потребность выпить перед половым актом, информирует Slate. По данным портала, 50-летняя женщина попробовала групповой секс на трезвую голову и разочаровалась. Читательница призналась, что решила попробовать открытые отношения с мужем.

В следующий раз, когда вы окажетесь в переполненном баре, оглянитесь вокруг и увидите всех похотливых людей, которые собираются или не собираются пойти с кем-нибудь домой в этот самый момент, и вы поймете, что вы не одиноки, — посоветовал секс-коуч.

Юзвяк одобрил желание читательницы проанализировать свое поведение. Также он обратил внимание на то, что потребность в небольшой дозе спиртного перед соитием испытывают многие.

Вопрос женщины заключался в том, стоит ли ей заняться более глубоким самоанализом из-за потребности выпить в преддверии полового акта. Читательница беспокоилась насчет нехватки способности испытывать сильную страсть. По ее словам, она никогда не чувствовала желания в трезвом состоянии.

При этом коуч допустил, что сам мысли о возможных проблемах с алкоголем могут говорить о необходимости обратиться к специалисту. Юзвяк подчеркнул, потребность в спиртном может говорить об асексуальности.

Психотерапевт и клинический сексолог Несс Купер ранее дала полезный совет любителям секса на одну ночь. Специалист заявила, что может быть полезным обсудить с партнером, будет ли возможность уделить время заботе друг о друге. По словам Купер, близость и внимание являются такой же частью секса, как и прелюдия.