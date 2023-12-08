5 рецептов закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых Расскажем, какие закуски приготовить на Новый год — 2024: подготовили для вас рецепты легких закусок, которые понравятся каждому участнику застолья

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Закуски на Новый год — 2024

Новый год — отличный повод для хозяйки блеснуть своими кулинарными талантами. Разумеется, в каждой семье есть любимые закуски, которые готовятся к главному празднику. Однако если вы хотите разнообразить меню и включить в него не только яйца, фаршированные рыбным паштетом, и помидоры с начинкой из сыра, то сейчас самое время проштудировать новые рецепты легких закусок для праздничного стола, чтобы успеть закупить все по списку.

Тематические закуски на Новый год — 2024

Главным героем праздничного стола на Новый год легко может стать символ следующего года по Китайскому календарю — дракон. К счастью, только в виде закуски — «Глаз дракона». Для ее приготовления согласно рецепту нам понадобится:

Куриные яйца — 6 шт.

Сыр «Пармезан» — 90 г

Чеснок — 4 дольки

Свежий огурец — 120 г

Домашний майонез — 6 ч. л.

Маслины без косточки — 4 шт.

Салатные листья (для сервировки) — 80 г

Соль, перец — по вкусу

Отвариваем яйца вкрутую, остужаем и очищаем. Каждое яйцо разрезаем на две половинки, желтки выкладываем в отдельную миску и измельчаем их вилкой. Сыр натираем на мелкой терке, чеснок пропускаем через пресс, все это добавляем к желткам и перемешиваем с майонезом, солью и перцем.

Получившейся смесью фаршируем половинки яичных белков, так, чтобы получилась небольшая горка. Затем в начинке поперек каждого яйца зубочисткой делаем небольшое углубление, куда укладываем нарезанные на четвертинки маслины, так, чтобы получился вертикальный «зрачок», как у кошки. Огурец нарезаем с помощью овощечистки на длинные тонкие слайсы и оборачиваем вокруг сырной начинки.

На блюдо выкладываем листья салата и сверху — получившиеся «глаза дракона».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты легких закусок

Рецепты легких закусок из морепродуктов для праздничного стола

Морепродукты не только полезны, но еще и имеют низкую калорийность. Поэтому блюда с ними обязательны на столе у тех, кто следит за своей фигурой. Впрочем, в некоторых случаях в процессе приготовления морепродуктов калорийность блюда значительно увеличивается. Но, в конце концов, Новый год бывает нет так уж часто. Поэтому, чтобы приготовить закуску из креветок, жареных в кокосовой стружке, берем:

Креветки (очищенные, но с хвостиком) — 600 г

Мука пшеничная — 6 ст. л.

Охлажденная вода — 160 мл

Куриные яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Кокосовая стружка — 120 г

Масло растительное — 1–2 ч. л.

С сырых креветок необходимо снять панцирь, но обязательно оставить хвостик. В миске смешать охлажденную воду, специи, муку и вбить куриные яйца. Перемешать миксером, чтобы получилось тесто. Кокосовую стружку высыпьте ровным слоем на тарелку.

Держа креветку за хвостик, обмакиваем в тесто, затем обваливаем в кокосовой стружке. На раскаленную сковороду наливаем масло и через пару минут убавляем огонь до среднего. Выкладываем креветки, обжариваем одну-две минуты с одной стороны и затем с другой. Следите, чтобы посыпка из стружки не пригорела. За хвостик перекладываем закуску из сковороды на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.

Такая закуска подается к столу с кетчупом или любым кисло-сладким соусом.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт легкой закуски на скорую руку

Рецепты традиционных новогодних салатов в виде закусок

В последние годы стало модно не просто наполнять традиционными новогодними закусками тарталетки, а буквально делать салаты в миниатюре. Предлагаем и вам попробовать такой способ удивить гостей.

Например, большой популярностью пользуются роллы из селедки под шубой. Чтобы их приготовить, потребуется:

Сельдь слабосоленая — 300 г

Свекла — 2 шт.

Морковь — 4 шт.

Картофель — 2 шт.

Куриное яйцо — 4 шт.

Водоросли нори — 4 листа

Майонез домашний — 200 г

Лук репчатый — 2 шт.

Уксус столовый 9% — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Овощи и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на терке. Лук нарезать полукольцами и замариновать. На циновку для роллов кладем пищевую пленку, сверху — лист нори, гладкой стороной вниз. Выкладываем на него свеклу так, чтобы с одного из краев осталось пустое место шириной около 1 см — это поможет потом закрепить нори. Солим, смазываем майонезом. Сверху выкладываем тонкий слой моркови, соль и снова майонез. Затем картофель, соль и сельдь с луком.

С помощью циновки сворачиваем ролл, так, чтобы селедка оказалась внутри, а свободный край нори — сверху. Заворачиваем ролл в пищевую пленку и убираем в холодильник на три часа. После чего пропитавшиеся роллы достаем, снимаем пленку и нарезаем каждый на четыре-пять частей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Закуски на Новый год

Еще один популярный новогодний салат путем добавления некоторых ингредиентов легко превращается в аппетитную закуску. Для приготовления необходимо взять:

Крабовые палочки — 170 г

Колбасный сыр — 100 г

Яйца — 3 шт.

Домашний майонез — 50 г

Чеснок — 1 долька

Соль, перец — по вкусу

Крабовые палочки размораживаем, сыр на полчаса кладем в морозилку, чтобы его легче было натереть. Яйца отвариваем вкрутую, чистим и натираем на мелкой терке.

Крабовые палочки разворачиваем так, чтобы можно было отрезать верхний слой, окрашенный в красный цвет. Эти кусочки необходимо натереть на мелкой терке. Оставшуюся часть палочек измельчаем и кладем в миску. Сыр и яйца натираем на терке, чеснок измельчаем и все это добавляем к крабовым палочкам. Заправляем майонезом, добавляем соль и перец.

Столовой ложкой берем часть массы и смоченными в холодной воде руками формируем шарики. Обваливаем каждый в измельченной цветной части крабовых палочек. Подавать закуску можно на блюде, выложенном листьями салата, по желанию — украсить укропом.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт легкой закуски на праздничный стол

Рецепт легкой и быстрой закуски для праздничного стола

Новый год — это всегда суета и спешка, а потому забыть приготовить закуски к пиршеству очень легко. Специально для этого случая предлагаем рецепт легкой закуски на скорую руку из ингредиентов, которые точно найдутся в доме перед праздником. Нам понадобятся:

Крабовые палочки — 200 г

Фундук — ½ стакана

Миндаль — ½ стакана

Грецкие орехи — ½ стакана

Домашний майонез — 160 г

Соленые крекеры — 1 упаковка

Петрушка — для украшения

Соль, перец — по вкусу

Орехи измельчаем с помощью блендера или в ступке. Они должны быть мелкими, но не похожими на муку. Крабовые палочки мелко режем ножом или, чуть подморозив, натираем на терке. Орехи, палочки и майонез смешиваем в миске, добавляем приправы и майонез, перемешиваем.

На крекеры выкладываем закуску, формируя чайной ложкой небольшой купол, в верхушку которого втыкаем листок петрушки.

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