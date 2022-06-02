5 новых функций WhatsApp, которые появятся в 2022 году

21 марта Тверской районный суд Москвы признал американскую корпорацию Meta экстремистской организацией. Её продукты, включая Facebook и Instagram (деятельность в РФ запрещена) были заблокированы на территории России. Санкций избежал лишь Whatsapp — онлайн-мессенджер, который пользуется особой любовью у россиян. Согласно статистическим данным, в нашей стране им пользуется 74.19 миллионов уникальных пользователей, а в мире – около 2 миллиардов.

Создатели приложения осознают свою ответственность перед потребителями и постепенно внедряют в него новые функции. Так, в конце мая у пользователей появилась возможность оставлять реакции под сообщениями. До конца 2022 года разработчики обещают внести ещё больше нововведений. На данный момент некоторые из них уже проходят тестирование среди обычных пользователей. Редакция NEWS.ru рассказывает о наиболее интересных.

Редактирование сообщений

Долгожданная функция редактирования сообщений была анонсирована 1 июня на платформе Wabetainfo. В скором времени пользователи смогут править текст не удаляя некорректное сообщение. Для этого будет необходимо зажать его пальцем, а во всплывшем контекстном меню выбрать функцию «Edit». Бета-тестеры приложения на Android уже могут воспользоваться данной опцией. Стоит отметить, что разработчики заговорили о нововведении ещё в 2017 году, но затем по непонятным причинам свернули проект.

Неограниченное удаление сообщений

На сегодняшний день пользователи могут удалять сообщения лишь в течение 68 минут, при этом получателю моментально придет оповещение о том, что вы его удалили. По истечении 68 минут удалить сообщение все еще можно, только вот у получателя оно не исчезнет вовсе. С одним из следующих обновлений разработчики обещают исправить эту ситуацию, и сделать очистку сообщений неограниченной. Данная опция уже прошла первичное тестирование и может появиться уже в ближайшее время.

Подключение к аккаунту с нескольких устройств

Функция подключения к учётной записи с нескольких устройств работает у большинства конкурентов WhatsApp (например, у Telegram). В ближайшем будущем такая возможность появится и у продукта от Meta (деятельность в РФ запрещена). Более того, в компании рассказали о возможности реализации Premium-аккаунтов, с помощью которых можно будет подключаться к учётной записи одновременно с 10 устройств. Тестирование услуги продолжается.

Функция «Сообщества»

Относительно самобытная функция «Сообщества» также появится до конца 2022 года. Благодаря ней пользователи смогут создавать групповые чаты, на базе которых можно будет создавать отдельные чаты, с конкретными пользователями. Данная услуга поможет оптимизировать рабочие процессы — к примеру, если в компании трудится сразу несколько отделов, их можно будет разделить по отдельным группам, при этом сохранится возможность писать сообщения, которые увидит вся компания целиком.

Аналог Тик-Токов

Также одной из наиболее любопытных функций, которую создатели планируют внедрить в ближайшее время, станет публикация коротких видеороликов на всеобщее обозрение. Такую возможность уже имеет родственник Whatsapp, Instagram (деятельность в РФ запрещена), в виде Reels. Создатели считают, что таким образом смогут привлечь более молодую аудиторию. О том, как это будет работать, разработчики пока не сообщают.