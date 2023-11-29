47news: вагнеровцам смягчают наказание в судах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Причастность к ЧВК «Вагнер» позволяет смягчить наказание в судах за различные преступления, выяснило издание 47news. По его данным, экс-вагнеровцы довольно часто попадают в неприятности — в судебных базах удалось найти сотни актов с их участием. В основном бойцов судят за неповиновение полиции, управление автомобилем без прав, наркотики, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

Адвокаты просят менее строгое наказание, напоминая об участии подзащитных в боях на Украине и наличии наград. Защитники обычно характеризуют членов ЧВК как добровольцев, при этом многие, как заметило издание, заключили контракт в местах лишения свободы. По данным журналистов, в итоге среди решений «довольно много таких, где судья смягчал наказание по причине боевых заслуг».

Однако судьи не считают службу в ЧВК «Вагнер» единственным и исключительным смягчающим фактором. Защита интересов страны с оружием в руках перечисляется вместе с признанием вины, раскаянием, наличием малолетних детей, состоянием здоровья.

Ранее сообщалось, что двое бывших бойцов ЧВК похитили бизнесмена из Дагестана. Они держали мужчину в плену, требуя за него выкуп в размере 30 млн рублей. Перед вступлением в «Вагнер» бойцы отбывали срок в колонии: один получил срок за убийство и торговлю оружием, а второй — за захват заложника и разбой. В том, как помилованные преступники, заключившие контракт с ЧВК, вновь попадают в тюрьму, разбирался NEWS.ru.