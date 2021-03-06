46-я страна зарегистрировала у себя «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/1b967ab0-7f2a-11eb-96fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Северная Македония зарегистрировала для использования на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Таким образом, она стала уже 46-м государством, в котором население будут прививать препаратом из РФ, рассказали в РФПИ.

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония, — говорится в сообщении.

Препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что 4 марта в Ираке зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил представитель Минздрава республики Сейф аль-Бадр. Ранее в этот же день «Спутник V» одобрили в Лаосе и Шри-Ланке. Таким образом, российский препарат зарегистрирован уже в 45 странах мира.

Представитель Минздрава Ирака уточнил, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося в данный момент в РФ министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках российской вакцины.